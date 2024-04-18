تتويج "المتهم" بطبعة "محي الدين بوزيد" للمسرح الجامعي

أعلن في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس عن تتويج مسرحية "المتهم" عن فرقة "الخشبة الذهبية" لجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس لمخرجها "سكوم هشام" بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل وذلك بعد أسبوع كامل من التنافس القوي بين عشر فرق مسرحية جامعية.

وتدور أحداث القصة في بهو بيت يعود لشخص يجد نفسه مجبر على إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه من قبل موظفي الإدارة العامة الذين يتحاملون عليه قبل أن يقدموا على تفتيش بيته بعدما حملوه أيضا مسؤولية تسديد أعباء رفع القضية إلى جهاز العدالة من خلال قالب امتزج فيه الأسلوب الساخر بالدراما.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري هو من أشرف على إسداء لقب الطبعة إلى الفرقة المتوجة، فيما كان من نصيب باقي الفرق العديد من الجوائز الفردية على غرار فرقة "القناع" عن مسرحية "البرزخ" بمديرية الخدمات الجامعية الإخوة حليسي ببوعقال باتنة لمخرجها عصام خنوش وفرقة "الشدة" لجامعة مستغانم المتوجة بلقب أحسن عرض مسرحي ولقب فردي آخر.