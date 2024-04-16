العاصمة: تدشين قاعة سينما جديدة بتقنيات حديثة

تم، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تدشين قاعة سينما جديدة مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والتجهيزات الرقمية من الجيل الجديد، بحضور مسؤولين سامين بوزارة الثقافة والفنون وكذا مختلف الأطراف الفاعلة في مجال الفن السابع بالجزائر.

وتأتي هذه القاعة المتواجدة بالطابق الثالث للمركز التجاري "غاردن سيتي" الكائن بالشراقة لتضاف إلى فضاءات العرض الثلاثة الأخرى العملية حاليا بالمركب السينمائي "تي أم في".

وتم تدشين هذا الفضاء المخصص للفن السابع بحضور كل من الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون سيد علي سبع، ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية مولوجي، ومؤسس مجمع "تي ام في" للإنتاج والاستغلال، وكذا مسؤولين لمؤسسات سينمائية تحت الوصاية.

ويطل مجمع "تي أم في" على مبنى المركز التجاري "غاردن سيتي" المميز الذي يذكر "بصور ومشاهد من الحياة اليومية بقصبة العاصمة"، من تصميم المهندس المعماري الجزائري طارق باي رمضان، المتحصل على الجائزة الوطنية لرئيس الجمهورية للهندسة المعمارية والعمران عام 2021.

وأبرز ممثل وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بهذه المناسبة الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمجال السينما والصناعة السينمائية ومهنيي الفن السابع، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال المعني بالدفاع والحفاظ على تاريخ الجزائر المجيد وتراثها الثقافي".

وإضافة إلى فضاءين للعرض بسعة 240 و80 مقعدا وقاعة أخرى للعروض الخاصة بسعة 12 مقعدا، تعزز هذا المركب الراقي والعصري بـ "قاعة السينما رقم 1" مجهزة بشاشة 15 م2 وصوت "Dolby 7.1" وعرض بالليزر و60 مقعدا أربعة منها مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.