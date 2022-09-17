قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إن الجزائر أحرزت تقدما واضحا في تنظيم القمة العربية بعد محاولات التشويش عليها خاصة ما يتعلق بنصرة القضايا العادلة،

وأردف في كلمة له خلال لقاء جمعه بشباب حزبه، نحن نعي ما يحاك ضد الجزائر ونحن واثقون من نجاح القمة العربية شهر نوفمبر.

من جهة أخرى، دعا زيتوني نواب حزبه لمناقشة بيان السياسة العامة بجدية تامة وبكل موضوعية وشفافية، مشيرا إلى أن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة سيحظى بتقييم جاد، مضيفا لا يجب أن يكون بيانا لرفع الأيدي فقط رغم تواجدنا في الأغلبية الرئاسية التي يقودها رئيس الجمهورية.

وأضاف: إن الوضع الحالي يسائل الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها التي تضمنها مخطط عملها أمام نواب الشعب وينبغي أن يستجيب بديناميكية سريعة لتطلعات المواطنين.