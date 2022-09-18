طريقة حماية مطبخك من الحشرات

هناك الكثير من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخلص من الحشرات في مطبخك ومنعها من العودة مجدداً.



التخزين المناسب



يجب استخدام حاويات محكمة الإغلاق لتخزين الطعام في خزانات وأدراج المؤن الخاصة بك، وذلك باستخدام الخيارات الشائعة مثل العبوات والبرطمانات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية.



وبدلاً من تخزين الحبوب والأرز والدقيق والشوفان وغيرها من مكونات في أكياس مفتوحة، من الضروري نقل المحتويات إلى وعاء بلاستيكي محكم الغلق بغطاء سكب مناسب.



بعض حشرات المطبخ صغيرة بما يكفي لكي تدخل من خلال المساحات الصغيرة والفتحات الموجودة في أغطية العلب.



أفضل دفاع هنا هو حل تخزين يتميز بالغلق المُحكم.



وتعتبر برطمانات ميسون المنزلية بديلاً شائعاً للحاويات البلاستيكية التقليدية لأنها متينة ولا تتسبب في اختلاط الروائح ويمكن إعادة استخدامها بشكل مستدام.



تنظيف الفتات لمنع تكاثر حشرات المطبخ



مع المسؤوليات اليومية التي لا نهاية لها، قد يشعر الجميع بالكسل من حين لآخر. لكن القليل من الكسل الآن يمكن أن يؤدي إلى مشكلة حشرات المطبخ المتفشّية داخل خزانات الطعام الجاف.



لذلك يجب مسح الفتات وأي انسكاب للمكونات في منزلك على الفور، بما في ذلك الأدراج والدواليب والأرض وأسطح التقطيع والطاولات.



كلما طالت مدة بقاء الطعام أو الشراب والفتات المتناثر في مطبخك، زادت فرصة جذب مخلوقات غير مرحب بها مثل النمل والصراصير والفئران والسوس وغير ذلك.



لذا يمكن الاحتفاظ دوماً بإسفنجة بجوار حوض المطبخ لتنظيف الانسكابات العابرة والفتات بسرعة بعد كل استخدام، وتطهيراً دورياً لمنع نقل الجراثيم والبكتيريا لمواقع تحضير الطعام في المطبخ.



كما يجب استخدم الصابون أو المنظفات غير السامة لتطهير المناطق التي تستخدمها لتحضير الطعام.



التخلُّص من البضائع التالفة



قد لا يكون التنظيف المنتظم لمنزلك كافياً لإبعاد حشرات المطبخ وخزانات المؤن والأطعمة الجافة.



إذ تأتي بعض الآفات مباشرة إلى منزلك من خلال المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر. لذلك من الضروري فحص عبوات البضائع المجففة بحثًا عن أي تمزقات أو أغطية مكسورة قبل الشراء لتجنُّب جلب الحشرات إلى المنزل.



حتى الثقب الصغير في كيس من العدس أو السكر قد يكفي للسماح بدخول حشرة مزعجة. كذلك يجب البحث عن الأطعمة المُعبأة في حاويات وأكياس لا يظهر عليها علامات التلف.



أما إذا كانت لديك بالفعل عناصر تالفة أو مفتوحة في خزائن المؤن في المطبخ، يجب التأكد من سلامتها والتخلُّص من التالف منها تماماً.



التحقُّق من التواريخ



من المحتمل أن يكون الطعام الذي تخزنه في خزانتك مزيجاً من العناصر القابلة للتلف وغير القابلة للتلف. ببساطة يجب فحص المواد سريعة التلف بانتظام، بما في ذلك البصل والبطاطس، للتأكد من أنها لا تزال جيدة.



أما عندما يبدأ الطعام بالفساد والتلف، فمن المرجح أن تجتذب هذه المكونات الآفات إلى مكان المؤن الخاص بك، فتبدأ حشرات المطبخ المختلفة في التكاثر بها.



كما يجب فحص جميع الجرار والبرطمانات ذاتياً للتأكد من أن الأغطية لا تزال مغلقة. وعلى الرغم من أن المواد غير القابلة للتلف لن تتعفن، إلا أن الحشرات لا تزال تشق طريقها إلى الداخل وتغزوها.



استخدام الفلفل الأسود وأوراق الغار



تعتبر أوراق الغار من التوابل اللذيذة التي يمكن أن تزيد مذاق أي طبق شهي. لكنها أيضاً تُعد رادعاً للآفات وحشرات المطبخ التي يجب أن تكون منثورة في خزانات وأدراج المطبخ.



عندما تضع أوراق الغار المجففة في الأرفف، يمكنها طرد الحشرات؛ مثل النمل والبراغيث والصراصير والعث.



حتى إن أوراق الغار تتفوق على طارد الآفات المباع تجارياً باعتبار أنها لا تحتوي على مواد كيميائية أو سموم ضارة، وهي آمنة إذا تناولها الأطفال أو الحيوانات الأليفة عن طريق الخطأ.



التنظيف بانتظام



إذا وجدت حشرة في خزانة المؤن وأدراج خزين المطبخ لديك، فإن الخطوة الأولى هي رمي العنصر المصاب بالحشرات على الفور.



بعد ذلك ينبغي التأكد من إخراج القمامة إلى الخارج بمجرد التخلص من جميع العناصر الموبوءة بحشرات المطبخ؛ مثل الصراصير والنمل والسوس وغيرها.



بعدها يجب إخراج بقايا الطعام من الدواليب والأدراج المخصصة لمخزون المطبخ الجاف، وتخزينه في مكان نظيف حتى تفرغ من تطهير المكان المصاب تماماً.



وفي التنظيف، يجب مسح وتنظيف جميع البقع حول المنطقة المصابة. وحتى بدون حدوث وباء للحشرات، يجب تنظيف أماكن تخزين الأطعمة الجافة من بين كل ثلاثة إلى ستة أشهر.



كما يجب التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية والتخلص من المواد الغذائية القديمة ومسح الرفوف بالماء والصابون والخل الأبيض.