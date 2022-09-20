7 فوائد لزيت التفاح في العناية بالجلد

زيت التفاح هو الزيت المستخلص من بذور التفاح، وهو عادة ما يتم استخدامه للأغراض الطبية والتجميلية. إذ أظهرت الدراسات العلمية أن بذور التفاح تحتوي على نسب عالية من البروتين والمركبات الطبيعية ذات الخصائص المتعددة لصحة البشرة.



يمكن العثور في زيت التفاح على الأحماض الأمينية، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم، كما يحتوي على نسبة من الألياف والكبريت الطبيعي وألفا لينوليك وحمض الأوليك والحديد وحمض اللينوليك، ما يجعله مركباً يتم استخدامه كعنصر في المستحضرات والصابون والكريمات وبلسم الشفاه ومنتجات الشعر.



الفوائد الصحية لزيت بذور التفاح



إلى جانب الفوائد الصحية المعروفة للتفاح، فإن البذور الموجودة في وسط الفاكهة لها فوائد صحية مذهلة. ويتم استخدامه لتعزيز الكولاجين وتجديد الجلد، وغير ذلك من الفوائد المتعلقة بصحة البشرة، بحسب موقع Health Benefits times.



1- تحسين مظهر البشرة



يحتوي زيت بذور التفاح على أحماض دهنية تعزز المظهر العام للبشرة. وهو يلعب دوراً حيوياً في وظائف الجسم ويوفر النعومة وكذلك التغذية للبشرة.



2- ينشط الكولاجين



يحتوي زيت التفاح على مركبات تعزز تكوين الكولاجين في الجلد. والكولاجين هو بروتين يحفز خلايا الجلد التي توفر بشرة شابة، ويبطئ من تقدمها في السن.



وبشكل عام، يقل إنتاج الكولاجين في الجلد مع تقدم العمر، مما يضعف الخلايا ويجعل البشرة تبدو باهتة وبلا حياة، وأكثر عرضة للإصابة بالخطوط الدقيقة والتجاعيد. في المقابل، يوفر هذا الزيت نعومة ومرونة للبشرة ويعزز شبابها عند الاستخدام الموضعي.



3- زيت التفاح لإبطاء عملية الشيخوخة



يحتوي زيت بذور التفاح على مركبات تعزز إنتاج الكولاجين، ما يساهم في تنشيط صحة الجلد، ما يجعل البشرة متينة وشابة. هذا يجعل البشرة تبدو نابضة بالحياة، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تعتبر علامات الشيخوخة الشائعة.



بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت التفاح على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.



أشارت دراسة أجريت عام 2019، ونشرها موقع NCBI للأبحاث العلمية، إلى أن الأحماض الفينولية في زيت التفاح جزء أساسي من نظام عناية متوازن بالبشرة، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، وتقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.



كذلك، فإن مركبات الفلافونويد في الزيت ضرورية أيضاً لخصائصها المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.



4- منع أضرار أشعة الشمس



يمكن استخدامه كغسول واقٍ من الشمس قبل الخروج في الشمس بسبب خصائصه الطبيعية في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية؛ كما يمنع أضرار الحرارة العالية الناتجة عن أشعة الشمس الضارة UV.



يمكن استخدام زيت التفاح في تحضير واقي الشمس المنزلي بمكونات طبيعية.



5- تنعيم البشرة وترطيبها



زيت بذور التفاح ينعم ويحمي القوام العام للجلد. لذلك يمكن استخدامه كمستحضر طبيعى للترطيب والتنعيم والحماية من الجفاف.



كما أنه يعزز اللمعان واللون البرونزي للجلد، لذلك قد تستخدمه عارضات الأزياء قبل جلسات التصوير لتوفير لمعان وبريق إضافي للجسم.



ونظراً إلى أن التفاح يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين هـ، فإن استخدام زيت التفاح بشكل دوري في العناية بالبشرة سيوفر خصائص مرطبة ومعززة لحفظ الماء في الجلد، ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية البشرة وترطيبها العميق، بحسب PubMed.



6- تجديد الجلد الميت



يُستخدم زيت بذور التفاح لتقوية البشرة، وإضفاء لمعان عليها دون تبعات المستحضرات الكيميائية المُباعة في الأسواق. كذلك يمنح زيت التفاح للبشرة مظهراً متجدداً وبريقاً مثل زيت الأطفال.



وبحسب موقع Healthline للصحة والطب، يتم استخدامه عادة في مراكز التدليك وصالونات علاجات الجلد. كما يساعد الاستخدام المنتظم لزيت بذور التفاح أثناء الحمل على التخلص من علامات التمدد، ويرطب البشرة وينعمها ويحميها.



7- قد يساعد في تقليل حب الشباب



يمكن أن يكون زيت التفاح مفيداً أيضاً في الوقاية من حب الشباب.



وأوضحت دراسة أجريت عام 2018 نُشرت بمجلة National Library of Medicine، أن حمض الستريك الموجود في زيت التفاح قد يساعد أيضاً في تقليل الالتهابات، مثل حب الشباب، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدامه إلى تلف الجلد.



لكن بشكل عام، يعتبر مستخلص فاكهة التفاح إضافة ممتازة لمستحضرات العناية بالبشرة؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين أ، وج، وكذلك الزنك، وهي مركبات يعتقد أنها تعزز فرص الحصول على بشرة صافية وصحية.



احتياطات الاستخدام



يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من التفاح والفراولة واللوز والمشمش والخوخ والبرقوق عدم استخدام هذا الزيت، لأنه على الأغلب سيثير لديهم رد فعل تحسسي.



كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية استشارة الطبيب قبل اختيار هذا المستحضر، ومراعاة استخدامه بكميات معتدلة بشكل موضعي.