30 ألف تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة يلتحقون بمؤسساتهم

أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم الأربعاء من ولاية تلمسان إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشهد هذا الموسم الجديد الذي جرت مراسم افتتاحه بمركز ذوي الإعاقات السمعية ببلدية المنصورة بحضور السلطات الولائية استقبال 30 ألف تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة موزعين عبر 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين تابعة للقطاع على المستوى الوطني و1065 قسم خاص بمؤسسات قطاع التربية وفق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

أما بالنسبة لولاية تلمسان فتم إحصاء برسم الموسم الدراسي الجديد 797 طفلا من مختلف الإعاقات موزعين على 14 مركز نفسي بيداغوجي فضلا عن 131 تلميذ من ذوي الإعاقات الخفيفة المدمجين في الوسط المدرسي عبر 15 قسما.

وقد قامت الوزيرة بمناسبة هذه المراسم بزيارة الأقسام الخاصة بالمركز المذكور وحضور الدرس النموذجي وبعض النشاطات المنظمة من طرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين بالمراكز النفسية البيداغوجية بالولاية.

ومن جهة ثانية أشرفت الوزيرة أيضا على مراسم الدخول المدرسي للتلاميذ بمدرسة "بوغانم يمينة" بقرية "أونجلة" التابعة لبلدية بني مستار.