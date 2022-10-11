وزير الداخلية يعاين التحضيرات الخاصة بتأمين القمة العربية

وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الإثنين بمديرية الوثائق والسندات المؤمنة، على تقدم التحضيرات الخاصة بتأمين القمة العربية، سيما في شقها المتعلق باعتمادات المشاركين من مختلف الفئات، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وفي هذا الإطار، أثنى مراد على "جهود الكفاءات الجزائرية الشابة التي سهرت على تطوير نظام إلكتروني مدمج وعصري وفق المعايير الدولية بمناسبة هذا الحدث العربي".

كما أكد أيضا -يضيف البيان-على "ضرورة مواصلة العمل وفق أعلى مسؤوليات الصرامة واليقظة لضمان السير الأمثل لهذه التظاهرة".