فيديو: دب يزحف على الجليد يحظى بمليوني مشاهدة

نال مقطع فيديو لدب وهو يزحف على الجليد بطريقة ذكية ، إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



الفيديو نشره التركي تانسو ييان، على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي ، ليحظى بأكثر من مليوني مشهادة في غضون يومين فقط.

ويظهر في المقطع دب قطبي يتمدد زاحفا عند عبوره لمياه متجمدة إلى الضفة الأخرى.

وعلق ناشر الفيديو قائلا : "تعرف الدببة القطبية أنها يجب أن تكون مسطحة من أجل ممارسة ضغط أقل على الجليد الرقيق".

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا وتداولا واسعا ، إعجابا بطريقة الدب في عبور المياه المتجمدة ، وقدرته على توزيع وزنه بشكل متساو حتى لا يكسر سطح الجليد.