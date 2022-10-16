16 أكتوبر 2022
إشتراك دخول
16 أكتوبر 2022 °C

فيديو: دب يزحف على الجليد يحظى بمليوني مشاهدة

منوعات
16 أكتوبر 2022 ()
فاطمة.ب
+ - 0 قراءة

نال مقطع فيديو لدب وهو يزحف على الجليد بطريقة ذكية ، إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


الفيديو نشره  التركي تانسو ييان، على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي ، ليحظى بأكثر من  مليوني مشهادة في غضون يومين فقط.

ويظهر في المقطع  دب  قطبي يتمدد زاحفا عند عبوره لمياه متجمدة إلى الضفة الأخرى.

 وعلق ناشر الفيديو قائلا : "تعرف الدببة القطبية أنها يجب أن تكون مسطحة من أجل ممارسة ضغط أقل على الجليد الرقيق".

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا وتداولا واسعا ، إعجابا بطريقة الدب في عبور المياه المتجمدة ، وقدرته على توزيع وزنه بشكل متساو حتى لا يكسر سطح الجليد.

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة