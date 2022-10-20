القمة العربية: بيان سلطة ضبط السمعي البصري

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الخميس، وسائل الإعلام إلى مواكبة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل مع السهر على احترام القواعد والمعايير الإعلامية وأخلاقيات مهنة الصحافة.

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري على أهمية "مواكبة هذا الحدث العربي الهام، بدءا من التحضيرات إلى تتبع الأشغال وتوصيات ما بعد القمة، في إطار السهر على احترام القواعد والمعايير الإعلامية وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام".

كما نبهت، من جهة أخرى، إلى "وجوب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير التقنية لضمان تغطية جيدة"، يضيف المصدر ذاته.

ويأتي تشديد سلطة ضبط السمعي البصري على اتخاذ كل التدابير لضمان "بث متواصل وتغطية احترافية"، انطلاقا من مبدأ "احترام المشاهد وتقديم الخدمة العمومية التي تستوجب الديمومة في البث، خاصة في الظروف والمواعيد الاستثنائية".

وفي سياق ذي صلة، ذكرت سلطة الضبط بأن الجزائر "تستعد مطلع الشهر القادم إلى احتضان أشغال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين في ظروف إقليمية ودولية استثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي"، مشيرة إلى أن الدول العربية "تعلق آمالا كبيرة على إنجاح هذا اللقاء وعلى الدور المنتظر من الجزائر كفاعل محوري وأساسي في استتباب الأمن والاستقرار وحلحلة مختلف القضايا السياسية العالقة، والتي تساهم في لم شمل البيت العربي، كما نادى به رئيس الجمهورية، خاصة بعد تأجيل انعقاد هذه القمة في السنوات الماضية بسبب الظروف الصحية التي شهدها العالم وكذا الأوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة العربية".