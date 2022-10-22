مفرزة السفن الحربية للأسطول الروسي تغادر الجزائر

غادرت مساء أمس الجمعة مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي والمتكونة من الغرابين "stoiky 545" و"soobrazitelny 531" بعد توقف دام أربعة أيام تم من خلاله تنفيذ تمارين بعنوان "المناورة البحرية المشتركة 2022"، بمشاركة وحدتين من قواتنا البحرية والمتمثلتين في الغراب متعدد المهام " الظافر" رقم المتن 920 وقاطرة أعالي البحار " المنجد" رقم المتن 701.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه المناورة البحرية المشتركة، شهدت تنفيذ عدة تمارين تمثلت في تمرين المناورة التكتيكية، الاتصالات بالأعلام والإشارات الضوئية الاقتراب من أجل التزود، وكذا تمرين المساءلة والمنع البحري. وتهدف هذه التمارين إلى تبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية، وكذا تطوير القدرات العملياتية والتفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري. يضيف البيان.