وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية القمة العربية المقبلة

أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" على أهمية القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل، مشيرًا في حواره مع وكالة أنباء الإمارات "أن القمة العربية التي ستعقد في نوفمبرالقادم بالجزائر لها أهميتها الخاصة في كونها تأتي بعد انقطاع ناتج عن جائحة كورونا، واستعادة القمم العربية.

وتابع "أن القمة المُقبلة ستتيح الفرصة لزعماء العرب في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، خاصة في مواجهة التحديات الدولية التي تواجه الأمة العربية، التي لابد من التعامل معها والقدرة على مواجهتها خلال العمل المشترك".

وأضاف "أن قمة الجزائر ستؤكد الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية في العالم العربي، ودعم الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته، بالإضافة لتناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المؤثرة على الأمن والاستقرار".