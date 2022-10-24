القمة العربية : عرض مجسمات لمعالم البلدان العربية بالعاصمة

تحتضن الساحة الكبرى القريبة من جامع الجزائر، مجسمات مصغرة لأهم معالم العواصم العربية، وذلك في إطار عملية تجميلية كبرى بادرت بها ولاية الجزائر،و ذلك بمناسبة القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالعاصمة

. ومن بين هذه المجسمات المصغرة ال22 لأهم معالم مختلف الدول العربية، التي جسدها عديد الفنانين التشكيليين الشباب و النحاتين الجزائريين،تحت اشراف مؤسسة "فنون وثقافة" لولاية الجزائر, هناك مجسم مصغر لمسجد قبة الصخرة بالقدس المحتلة، وبرج الساعة (تونس) والموقع الأثري الشهير للبتراء في الاردن و ابراج الكويت، و كذلك مجسم الهرم الاكبر بمصر و مسجد حمودي بجيبوتي.

كما احتضنت ساحة جامع الجزائر، المزينة بالأعلام الوطنية للبلدان العربية،مجسم مصغر لمقام الشهيد،رمز الجزائر التي ستحتضن القمة ال 31 لجامعة الدول العربية.

و قد استعانت مؤسسة "فنون وثقافة" لولاية الجزائر، بعديد الفنانين التشكيليين و طلبة الفنون، من اجل انجاز هذه الأعمال، و ذلك بهدف "اضفاء لمسة فنية و تقريب المواطن من هذا الحدث الهام"، حسبما اكده،نزيم حمادي،مدير المؤسسة.

و علاوة على تهيئة و تزيين هذه الساحة، فقد بادرت ذات المؤسسة بإعداد برنامج مرافقة ثقافية للقمة العربية التي تتزامن مع إحياء الذكرى ال68 لاندلاع ثورة اول نوفمبر التحريرية.