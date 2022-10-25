الدول العربية تشرع في إصدار الطابع البريدي الموحد

شرعت الدول العربية في إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقد سبق للجزائر أن اقترحت هذا الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الـ31 لقمة جامعة الدول العربية، والذي تم اعتماده خلال انعقاد الدورة الـ41 للجنة العربية الدائمة للبريد بالجزائر شهر جوان المنصرم وكذا على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، مثلما أشار إليه البيان.

أما بالنسبة للجزائر، فقد جرت مراسم إصدار هذا الطابع يوم 28 سبتمبر الفارط بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي. يذكر أن الطابع العربي الموحد يصدر كل ثلاث سنوات من قبل كل الدول العربية "كدلالة رمزية للتوحد والتعاون بين الدول العربية، لاسيما في مجال الطوابعية"، وفقا للمصدر ذاته.