هكذا تستقبل الجزائر الضيوف العرب

مع بداية العد التنازلي للقمة العربية المرتقب انعقادها في الفاتح من نوفمبر والثاني منه، تكون العاصمة قطعت مرحلة على طريق الترتيب والتحضير للحدث. ففيما هيئت الطرقات والشوارع ونظفت الأرصفة وجملت ورممت الواجهات الرئيسية، زينت غالبية محاور الطرقات والشوارع الرئيسية برايات الدول العربية المشاركة على نحو أضفى لمسة احتفالية على المدينة وصممت مجسمات لرموز ومعالم هذه البلدان بالساحة المفتوحة على البحر قبالة الجامع الأعظم التي ساهمت مرجعيته في توحيد الجزائريين بالأمس، أنه رمز يترجم إرادة الجزائر في لم الشمل، لعل سلام الصلح يدرك الأشقاء الفرقاء.

ولعل الزائر للعاصمة، تكون قد استوقفته أشغال إعادة تهيئة وترميم البناءات والعمارات والمتاجر والمستودعات الواقعة على طول شريط الواجهة البحرية من أمام أميرالية الجزائر وصولا إلى حي بلكور، مند نحو نصف العام، في مسعى استعادة الجزائر البيضاء لبهجتها وبريقها وكذا إعادة مصالحة السكان مع البحر، من جانب تسهيل وصول الأشخاص إلى ميناء الجزائر الذي يرتقب أن يتحول إلى ميناء للنزهة والاستجمام قريبا.

فمن الناحية الأركيولوجية، هي تهيئة وترميم لاستعادة العاصمة لحقوقها كواحدة من أبرز العواصم في حوض البحر الأبيض المتوسط بالنظر لهندستها وموقعها المعانق لزرقة المتوسط فهي التي حازت على جائزة السعفة الذهبية في عاصمة البيرو (ليما) خلال الحقبة الاستعمارية وبالضبط سنة 1956، بل خلف تصنيف المهندس (موريتي) للعاصمة الجزائرية بعد برشلونة، استياء وغضب الإيطاليين بعد تصدر مدينة (نابولي) المرتبة الثالثة بعد العاصمة الجزائر.

ومن يوم لآخر في عز الاستعداد والترتيب لتنظيم الحدث العربي، يتجدد وجه العاصمة، فقد هيئت الطرقات السريعة بإعادة تزفيتها والقضاء على أهم النقاط السوداء بها وتنظيف أرصفتها والأمر ذاته بالنسبة لأهم الشوارع، بعد أن حشدت السلطات الولائية كافة وسائل الدعم من مورد بشري ومادي، ليعود البريق إلى كل حجر وشجر، ففيما جندت مصالح الغابات لتنظيف الأرصفة من الأحراش، دخلت شركات (أسروت ونات كوم...) في سباق مع الوقت لإزالة النفايات وتنظيف ما يمكن تنظيفه على أهم محاور الطرقات والشوارع، في خطوة استباقية لمعايشة الحدث العربي.

ففيما يبدو المطار الدولي كما لو أنه يحتفي بفعاليات الحدث العربي، بالنظر للرايات الشامخة للدول العربية التي تزين محيطه ومحيط الفندق الواقع قبالته، بعد أن أصبح كل شيء على أهبة الاستعداد لاستقبال الضيوف، وتزهو أهم الطرق السريعة بدورها بأعلام هذه الدول، أبرزها الطريق السريع الرابط بين المطار (الدار البيضاء) وقصر الأمم بسيدي فرج، مكان احتضان اجتماع القمة العربية الذي زينت أجزاء هامة منه بأعلام البلدان المشاركة.

الرايات العربية حاضرة

وقد أضفت الألوان الزاهية لمختلف رايات الدول العربية المرفرفة على أغلب محاور الطرقات الرئيسية وبالقرب من أهم المعالم التاريخية والسياحية والمراكز التجارية، أجواء احتفالية بهيجة تبعث الارتياح والطمأنينة في نفوس الزوار، بينها فندق "ماريوت" والإقامة التابعة له بباب الزوار شرق العاصمة، في مؤشر واضح إلى أنها قد تكون مرشحة لإيواء عدد من الضيوف بحكم قربها من كبرى المراكز التجارية وتوفر وسائل النقل، وهي الأعلام ذاتها التي تزين عدة محاور بقلب العاصمة كساحة أول ماي، السيدة الإفريقية، الجامع الأعظم، منتزه الصابلات، مقام الشهيد وعدد من الفنادق الفخمة، شارع زيروت يوسف وغيرها.

واللافت في هذه الرايات والأعلام، أنها تتواجد على نحو خاص بأبرز المعالم التاريخية والسياحية والمراكز التجارية والشوارع المعروفة، في خطة تهدف إلى تعريف الضيوف بأهم معالم العاصمة الجزائرية، وهي التي ستكون عاصمة الدول العربية على مدى عام كامل بعد تسلم الجزائر المشعل من الدولة الشقيقة تونس.

مقام الشهيد.. رمز المقاومة..

وسيكون موعد انعقاد القمة العربية في دورتها الـ31 بالجزائر، فرصة للضيوف العرب لإعادة اكتشاف مقام الشهيد بأعالي العاصمة، الذي تزين محيطه الراية الوطنية ومختلف رايات وأعلام الدول العربية ويتهيأ أيضا لاحتضان جانب من الاحتفالات بذكرى الفاتح من نوفمبر المصادفة لانطلاق شرارة الثورة الجزائرية 1954م التي قاوم فيها الجزائريون الاحتلال الفرنسي لمدة سبع سنوات رغم التعذيب والمجازر والتهجير وكل أنواع الترهيب والترغيب والضغوطات والمساومات.

هذا المعلم التاريخي الذي يتواجد مجسمه الصغير بساحة المسجد الأعظم، هو رمز ونصب تذكاري، يخلد شهداء الثورة الجزائرية، رمز المقاومة التي علمت الجزائريين أن يرفضوا، أن يقاوموا ومنها سيستلهم خطاب الجزائر في القمة العربية التي قد تشكل المنعرج الجديد على طريق مقاومة الخنوع وترتيب البيت للانطلاق مجددا.

تعود فكرة إنجاز هذا الصرح، إلى الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي قام الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بتجسيده مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وقام المهندس بشير يلس بتصميمه رفقة مهندسي شركة (لافالين).

مجسمات المعالم العربية بالجامع الأعظم

وبوسع الزوار العرب أيضا اكتشاف واحد من أبرز المعالم الدينية والسياحية بمناسبة الحدث العربي، هو المسجد الأعظم، يتجاوز بشموخه شموخ مقام الشهيد، تطل من خلاله الجزائر مرة أخرى على البحر المتوسط بوجهها الذي علمها أن ترفض، أن تقاوم، إذ يصل علو مئذنته التي تطل على أضواء وأنوار مارسيليا الفرنسية إلى 265 م، في خرجة أخرى للرد على المستعمر ورموزه ممن فعلوا كل شيء، وقالوا إما أن نخترق السقف أو نكسر الجدار لأجل حمل الجزائريين على التبشير المسيحي على نحو ما فعل زعيم الأساقفة (لافيجري).

وعلى أرض ساحة الجامع الأعظم، ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، تداعب نسمات البحر عشرات الرايات العربية وصولا إلى منتزه الصابلات (الرميلة) في جو لطيف وجذاب يعطي كل أعربي حقه في الحلم، نصبت مجسمات ومعالم الدول المشاركة في الحدث العربي، في مشهد جميل يحمل رمزية خاصة، تتساوق ورمزية الجامع الأعظم التي جمعت ووحدت مرجعيته بالأمس الجزائريين، يختلف رمز كل مجسم من بلد إلى آخر، لكنها الاختلافات التي اجتمعت في مكان واحد، لعل سلام الصلح يدرك الفرقاء في الجزائر وتمد جسور التواصل والتفاهم من جديد ويكسر الجليد ويلم الشمل من جديد.

ووصلت استعدادات التحضير للقمة العربية إلى رقمنة كل الإجراءات، ما يعني أن الجزائر ستشهد لأول مرة إلغاء الوثائق، والأمر ذاته بالنسبة للمنظومة الأمنية المتضمنة استعدادات دقيقة لضمان أحسن مستويات الحماية المبنية على الاستباق في مجال تأمين أماكن الإيواء، التنقل والمواكبات والإجراءات، استنادا لما جاء في توضيحات مصالح وزارة الداخلية.