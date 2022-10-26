الكويت تفي بوعدها.. أول الوافدين

ينطلق اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، بغرض الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية المقرر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

ومع بداية العد التنازلي للقمة المقررة يومي 1 و2 نوفمبر القادم، بدأت الوفود العربية في الوصول إلى الجزائر وأولهم وفد دولة الكويت المكون من 90 عضوا، برئاسة المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية، الذي كان أول الوافدين، موفيا بوعود قطعتها الدولة العربية في سبتمبر الماضي، حيث أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال تسلمه رسالة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة في أشغال القمة العربية، أن بلاده ستكون أول الحاضرين وآخر المغادرين.

كما ثمن المتحدث الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إنجاح هذا الاستحقاق العربي، مجددا دعم الكويت واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل، وبدوره كان أمير الكويت قد أعلن خلال زيارة سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الكويت، في نهاية شهر فيفري الماضي، أن الكويت ستكون "أول الحاضرين للجزائر وآخر المغادرين".

دعم أوروبي لمبادرة السلام العربية

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الجزائر ولمبادرة "مبادرة السلام"، جاء ذلك في إشادةالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، بجهود الجزائر التي توجت يوم 13 أكتوبر بالتوقيع على "إعلان الجزائر" للم شمل الفصائل الفلسطينية، وشدد المسؤول الأوروبي الذي زار الجزائر قبيل أيام على احتضانها للقمة العربية، على ضرورة إعادة التأكيد على مبادرة السلام العربية لسنة 2020 كأساس لضمان حل عادل ومستدام للنزاع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء جدد بلاني التأكيد على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال القمة المقبلة، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر لتحقيق لم الشمل ودعم الشعب الفلسطيني.

وأشاد الأمين العام بتوافق الرؤى مع الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الملف لاسيما فيما يخص جهودها لإقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشدد بلاني على ضرورة توحيد كل النوايا الحسنة بغية تعزيز الوحدة الفلسطينية وتنفيذ إعلان الجزائر من أجل إقامة دولة فلسطينية مستدامة عاصمتها القدس الشريف.

و"خطة السلام العربية" أو "مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع "إسرائيل".

ومضت عشرون عاما على المبادرة التي أقرت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في 28 مارس 2002، دون أن تتجسد بنودها، القائمة على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في جوان 1967، مقابل سلام شامل وتطبيع كامل بين الدول العربية و"إسرائيل".

وتؤكد الجزائر أن القمة المقبلة ستكون موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية وذلك من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية، لكونها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما أكده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في وقت سابق، بقوله إن "القمة العربية ستكرس الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وإحياء مبادرة السلام العربية لسنة 2002".

ملك البحرين وسلطان عمان يتطلعان لنتائج قمة الجزائر

وتتوالى ردود الفعل العربية الداعمة لجهود الجزائر من أجل إنجاح القمة العربية وآخرها تعبير ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان هيثم بن طارق، عن تطلعاتهما لنتائج قمة الجزائر، وتأكيدهما على ضرورة التمسك بحل الدولتين، حسب بيان مشترك نشره الجانبان، بعد لقاء جمعهما أمس خلال زيارة سلطان عمان إلى البحرين.

وقال البيان إنه "من شأن قمة الجزائر تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية للأمن والنماء والازدهار"، مؤكدا على "ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين".