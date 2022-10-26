إصدار ورقتين نقديتين تخليدا للقمة العربية

أصدر بنك الجزائر ورقتين نقديتين جديدتين بمناسبة انعقاد "الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر".

وحسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن بنك الجزائر ينشئ ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي دينار جزائري موضوعها "ستون سنة من الاستقلال وتخليد انعقاد القمة العربية"، حيث سيكون لونها أخضر يميل إلى الأزرق في وجه الورقة، وأخضر يميل إلى الأصفر في ظهرها.

كما سيتم إصدار ورقة أخرى من فئة ألفي دينار جزائري تحمل عدة رسوم منها مقام الشهيد، الخريطة الجغرافية للعالم العربي وشعار جمعة الدول العربية.