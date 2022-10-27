"التطورات المتسارعة تفرض تعزيز التعاون العربي"

أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي,، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التحديات والتطورات المتسارعة على المستوى الدولي تستدعي زيادة الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العرباوي خلال افتتاح اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

وأوضح العرباوي أنه "سيتم خلال هذا الاجتماع استعراض، بالدراسة والبحث، الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية، لا سيما مشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تشهدها الساحة العالمية، وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية تنعكس على النمو الاقتصادي للدول العربية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد".

وأكد أن "الأمر يتطلب منا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات، ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد الدولي".

وحول مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة في الاجتماع، أفاد عرباوي أنها تشمل العديد من المجالات "الهامة وذات الأولوية" نظرا لارتباطها الوثيق بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري، وتنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأعرب العرباوي عن ثقته بأنه "بفضل الإرادة الجماعية التوافقية"، سيتمكن المشاركون في الاجتماع خلال مداولاتهم من التوصل إلى نتائج وتوصيات ايجابية تستجيب للأهداف الاقتصادية التنموية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي.