انقطاع جزئي لمنصات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"

تعرضت منصات شركة "ميتا" الأمريكية "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، مساء أمس الجمعة، ‏لانقطاع جزئي في الخدمة. ‏

وسجل موقع "داون ديتيكتور" المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، آلاف التقارير عن تعطل جميع هذه الخدمات، مع تلقيه بلاغات عن وجود مشكلات مع تطبيق المراسلة "فايسبوك ماسنجر".

ومن أبرز الشكاوى الواردة هي عدم القدرة على تحديث خلاصة الأخبار، أو عدم تحميل الصور والمحتوى على الإطلاق، كما أنه قد يفشل كلا من موقعي "فايسبوك" و"إنستغرام" تماما في التحميل على متصفح سطح المكتب.

وعبّر العديد من مستخدمي المنصات عن مواجهتهم مشكلات في التعامل معها عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للتغريدات. ولم تصدر شركة "ميتا" أي بيان بشأن الأعطال.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر عام 2021، فوجئ العالم كله بتوقف شامل لكافة منصات وتطبيقات "فايسبوك"، بسبب ما أطلقت عليه شركة "فايسبوك" توقف "بروتوكول بوابة الحدود".

يعرف "بروتوكول بوابة الحدود"، بأنه أحد الأنظمة التي تستخدمها الأنترنت لتوصيل حركة المرور الخاصة بك إلى حيث يجب أن تذهب بأسرع ما يمكن.