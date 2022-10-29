29 أكتوبر 2022
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29 أكتوبر 2022 °C

"تطابق في مجمل القضايا العربية بين الجزائر وموريتانيا"

أخبار الوطن
29 أكتوبر 2022 ()
ف.ن
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، صباح اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد محمد سالم ولد مرزوك، في تصريح له، عقب اللقاء، أن العلاقات التي تجمع الجزائر وموريتانيا ضاربة في عمق التاريخ.

وأشار مرزوك، إلى أن اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر بين موريتانيا والجزائر، حول القضايا الثنائية والعربية.

وأوضح أن هناك تطابق في وجهات النظر بمجمل القضايا التي تهم الوطن العربي.

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