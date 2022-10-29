"قمة الجزائر ستكون ناجحة بكل المقاييس"

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم السبت، أنّ قمة العربية الـ31 بالجزائر ستكون ناجحة بكل المقاييس.

وبعد استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أبدى المريخي تفاؤلاً بمخرجات قمة الجزائر المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وقال المريخي: "قمة الجزائر ستكون إيجابية للعرب ككل"، مؤكّداً وجود توافق جزائري قطري قبيل بدء أشغال الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عصر اليوم السبت.