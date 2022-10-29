انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

وتسلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقبل تسليمه قيادة القمة لنظيره الجزائري، أدلى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بخطاب قال فيه "عشية الاحتفاء بالذكر الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر الملهمة أن أتقدم إلى الجزائر قيادة وشعبا بأحر التهاني راجيا لها اطراد التقدم والازدهار".

واضاف: إننا إذ نستحضر التضحيات الجسام للشعب الجزائري الشقيق من أجل نيل الحرية والاستقلال فإننا نستذكر بكل اعتزاز الصفحات المشرقة من التاريخ النضالي المشترك لبلدينا وامتزاج الدماء الزكية الطاهرة لشهدائنا فداء للوطن وعزته وسؤدده".

وأشاد الجرندي بالجهود الحثيثة التي بذلها رمطان لعمامرة من أجل إحكام الإعداد لقمتنا هذه وتهيئة أكمل الظروف لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام.

وأعلن بعدها وزير الخارجية رمطان لعمامرة افتتاح اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.

وقال لعمامرة أن الدول العربية بدأت بالتعافي التدريجي من وباء كورونا، معرجا على الأزمة الأوكرانية التي أوجدت –حسبه- واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما يتعين "مضاعفة الجهود أمام هذه التحديات العالمية".

وأضاف لعمامرة أن "الجزائر تعول كثيرا على مساهمة الجميع لتحقيق انطلاقة جديد للعمل العربي المشترك ليستجيب لمتطلبات الحاضر، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا".

كما دعا لعمارة الجميع لإنجاح قمة الشمل التي تتزامن وثورة نوفمبر.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن القمة العربية من أهم آليات العمل العربي المشترك.

وأكد أبو الغيط أن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية، مضيفا "علينا العمل جميعا من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن".

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التوصل لتسويات سياسية تنهي مسلسل الدم.

وفي الشأن الفلسطيني، قال أبو الغيط أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته في اللّعب بالنار خاصة أن أطراف دولية لا تدافع عن الحل في فلسطين سوى بالكلام الإنشائي"، معتبرا أن الأوضاع في الأراضي المحتلة على وشك الانفجار

وختم أبو الغيط "نتطلع إلى تنفيذ بنود إعلان الجزائر من أجل لم الشمل الفلسطيني".

ويجتمع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" على مدار يومين، لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وكذا إقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني.

الأشغال الافتتاحية نقلا عن التلفزيون العمومي: