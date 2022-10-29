"نتطلع أن تكون قمة الجزائر علامة فارقة"

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، عن تطلع الجميع لأن تكون القمة الـ31 بالجزائر، "علامة فارقة" في تنشيط العمل العربي المشترك و تعزيز فعالياته، محذرا من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنذر بالانفجار.

وقال المتحدث أن "الإخوة في الجزائر يعملون بإخلاص وتجرد لكي تكون القمة العربية حدثا استثنائيا، يضع خطة ويرسم طريقا للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة".

وشدد الأمين العام التأكيد على أن المرحلة الحالية "تقتضي من الجميع عملا جادا من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية" مبرزا أن "توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يمثل خطوة على الطريق الصحيح ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق, والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده".