"مستوى التمثيل مؤشر على مدى الإستعداد العربي للالتزام بالمخرجات"

قال حسني عبيدي، مدير معهد الدراسات والبحوث في العالم العربي وشمال إفريقيا بجنيف، إن رئاسة الجزائر للقمة العربية فرصة لطرح إصلاحات واقتراحات عملية من شأنها تحسين أداء الجامعة العربية، مشيرا في السياق أن مبادرة الجزائر حول المصالحة الفلسطينية ترقى إلى مستوى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو المندوبين، رغم ذلك لم تحظ بدعم عربي كبير بسبب سياسة المحاور داخل الجامعة وتدخّل بعض الدول التي ترى في الجامعة ملحقا بوزارة الخارجية وليس منظمة إقليمية تهدف للتكامل العربي.

أولا كيف تنظر إلى أهمية انعقاد القمة العربية في الجزائر؟

في هذا الزمن العربي الرديء، مجرد انعقاد القمة العربية يعتبر إنجازا. دول عربية عديدة غير متحمسة لمؤتمرات القمة العربية وغير مهتمة أصلا بدور الجامعة العربية في ترميم النسق الإقليمي العربي. دول نافذة أصبحت تدير سياستها الخارجية القطرية في الاتجاه المعاكس لأهداف الجامعة أصلا، لذا فإن عقد القمة في الجزائر له عدة دلالات، الأولى هي اختبار قدرة الجزائر على تنظيم ورئاسة القمة، بالتركيز على قضايا تعتبرها الجزائر ذات أولوية قصوى، على رأسها مركزية القضية الفلسطينية والابتعاد عن سياسة المحاور.

الدلالة الثانية تتمثل في عودة الجزائر إلى الساحة الدولية بعد غياب طويل تسبّب في تراجع كبير لدورها إقليميا ودوليا. أخيرا لم يسبق أن عقد اجتماعا للقمة في ظل ظرفية دولية حساسة مثل ما نعيشه اليوم من تصدع في النظام الدولي المتعدد الأطراف، صراع النفوذ بين الغرب والشرق ومن تدافع على مناطق النفوذ.

تنعقد قمة الجزائر في ظرف تطبعه توترات شديدة في علاقات أغلب الدول العربية، كيف سيؤثر ذلك على إمكانية التوافق حول مخرجات للقمة؟

نادرا ما تتوّج مخرجات القمم العربية بتوافق يحرص أعضاء الجامعة على الالتزام به، حتى مؤتمر القمة في الخرطوم الذي أنتج اللاءات الثلاث مع إسرائيل تنازل عليه السودان في ظل حكم البرهان بتأثير خليجي وأمريكي.

يجب أن نعترف أن مستوى التمثيل العربي في قمة الجزائر مؤشر على مدى الالتزام العربي بالقمة، ومدى ثقتهم في رئاسة الجزائر لها ومدى استعدادهم التعامل مع مخرجات القمة. لذا على الجزائر أن تستثمر في مقاربة، مفادها أن الجامعة العربية في مفترق طرق وهي مطالبة بتجاوز الأزمات الداخلية والخلافات بين الأعضاء التي هي مسألة تعجيزية، والعمل على التوافق حول التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية والتي لا تستطيع الدول بمفردها التصدي لها. إذا فشلنا في حل خلافاتنا داخليا، لنعمل على تحييدها للتقليل من الآثار المدمّرة لسياسة الاستقطاب وعودة المحاور دوليا وكذا التحديات الأمنية، الإقتصادية والمناخية.

تهدف قمة الجزائر لدعم القضية الفلسطينية في وقت تتجه دول عربية لتوطيد علاقاتها مع "إسرائيل"، كيف يؤثر هذا الوضع على حظوظ القضية الفلسطينية؟

لن تستطيع القمة العربية توقيف مسلسل التطبيع مع إسرائيل، لأن السياسة الخارجية مجال سيادي، ولأن العديد من الدول العربية ذهبت بعيدا في العلاقة مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني غسل اليد من القضية الفلسطينية تحت أعذار واهية.

مبادرة قمة بيروت 2002 التي طرحها الملك عبد الله رحمه الله، تمثّل مرجعية عادلة ومقبولة تستحق أن تظل الإطار العربي المقبول بالنسبة للصراع العربي الفلسطيني، خاصة وأن اتفاقيات السلام التي توقّع هنا وهناك، تظل اتفاقات دون اقتناع ودون قبول شعبي. هنا تأتي مهمة الجامعة في ضرورة الحفاظ على عدالة القضية الفلسطينية وتبنّيها في جميع المحافل الدولية، ليس لأنها قضية عربية فقط، إنها قضية عدالة واسترجاع للحقوق.

الدول العربية تتلكأ في دفع مستحقاتها تجاه فلسطين وحتى تجاه الجامعة العربية، وفي علاقاتها مع الدول الغربية نادرا ما تكون حقوق الفلسطينيين ضمن مفاوضاتهم مع الشركاء.

ما مدى إمكانية تحقيق "لمّ الشمل العربي" في ظل الخلافات العربية-العربية بين أغلب أعضاء الجامعة العربية؟

لمّ الشمل هو عنوان عام وليس مشروعا أو هدفا للقمة العربية التي تتجنّب تناول الخلافات العربية -العربية والتي تعتبرها الدول الأعضاء قضايا تخصها دون غيرها، كما أن تناولها أمر مكلف للجامعة ويمكن أن يفاقم من حدة الخلافات.

في عز الأزمة الخليجية ومحاصرة قطر التي أثّرت على أداء الجامعة العربية، كان دور الأخيرة محتشما تحاشيا للاصطفاف. لا يخلو بلد عربي واحد من أزمة داخلية أو ارتباط بالأزمات الأخرى مثل الأزمة اليمنية، السورية، الليبية وكذا في العراق والسودان. هذا الحجم الهائل من الأزمات استنزف ثروات العالم العربي وجعله في موقع ضعيف أمام قوى أخرى تتربص به، رغم ذلك ما زال الزحف نحو التأزيم سمة أساسية في الدول العربية.

هناك مطالب عربية لإصلاح الجامعة العربية، كيف تنظر إليها؟

السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية، وإصلاح العطب في السياسة الخارجية ملازم للإصلاح الداخلي. التوافق السياسي والحكم الراشد والمواطنة الحقة ورشة داخلية لها دور أساسي في صناعة سياسة خارجية تخدم مصالح النظام الإقليمي العربي، أي أن هشاشة الجامعة العربية من هشاشة الدول الأعضاء.

عربيا، الاستقبال الخافت لمبادرة وإعلان الجزائر الخاصة بتوحيد الصف الفلسطيني مؤشر قوي لحجم التراجع الذي تعيشه لدعم المبادرة وتثمينها ومطالبة الفصائل الفلسطينية الحفاظ عليها.

مبادرة الجزائر ترقى إلى مستوى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو المندوبين، رغم ذلك لم يحدث شيء بسبب سياسة المحاور داخل الجامعة العربية وتدخّل بعض الدول في الجامعة التي ترى فيها ملحقا لوزارة الخارجية وليس منظمة إقليمية تهدف إلى التكامل العربي. لذلك، فإن مقترح تدوير منصب الأمين العام، مقترح جدي من شأنه زيادة الفعالية وبعث الروح في منظمة أصبحت بالنسبة للمواطن العربي رمزا للفشل والرداءة.

الجامعة مخيّرة بين التغيير أو الزوال، لا يمكن أن تستمر في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين بثقافة الحرب الباردة، الاتحاد الإفريقي منظمة استطاعت قطع أشواط في السلام وتكييف مؤسساتها مع التحديات الجديدة. هذه فرصة الجزائر كرئيس للدورة الحالية، بطرح إصلاحات واقتراحات عملية من شأنها تحسين أداء الجامعة العربية، تكليف خبراء عرب من المجتمع المدني ومن المراكز العلمية، كتابة تقرير حول مستقبل الجامعة في زمن التحولات خطوة متواضعة في طريق إنقاذ الجامعة العربية.