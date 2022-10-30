وزراء الخارجية العرب يستأنفون الاجتماعات التشاورية التحضيرية لقمة الجزائر

استأنفت لليوم الثاني على التوالي وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التشاورية التحضيرية للقمة العربية بالجزائر في دورتها 31، والمقرر انعقادها الثلاثاء المقبل على مدى يومين.

ويترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. واستأنفت الاجتماعات مجددا اليوم بعدد من الجلسات التشاورية بين وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر، لاعتماد مشروع جدول الأعمال، المقرر عرضه أمام القادة العرب.

و لا تزال المشاورات قائمة حول عدد كبير من القرارات التي تم اعتمادها من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة خلال الأيام الماضية. ومن أبرز الملفات المطروحة القضية الفلسطينية، والوضع في سوريا، والأزمة الليبية، والملف اليمني.