توافق عربي على كافة بنود قمة الجزائر

اختتمت مساء اليوم الأحد، أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، مع إعتماد جميع مشاريع الملفات المدرجة في جدول الأعمال لرفعها على مستوى قمة القادة العرب يوم الثلاثاء.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات له على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، عن التوافق على جميع القضايا التي تم طرحها، مؤكدا على عدم تأجيل أي بند، موضحا أن الأمور المعروضة على القمة ستكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يتم تأجيل أي من البنود للقمة.

وأشار زكي أن رؤية السودان حول الإستراتيجية الموحدة حول الأمن الغذائي بين القضايا المطروحة على القمة.

كما أكد زكي أن الملف الليبي، كغيره من الملفات السياسية، الموجودة في إطار الأزمات، حيث يبقى هناك مشروع قرار بشأنها بشكل عام، موضحا أنه تم التوافق عليها من قبل وزراء الخارجية العرب.

وأضاف: هناك مشاورات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى حول "إعلان الجزائر"، كاشفا أن الاجتماعات تمت منذ الأمس سادها جو من الاحترام والتقدير المتبادل.