المنقوش: نحن نتعلم من الجزائر

أشادت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر وقيادتها ولا تزال تقوم بها، من اجل لم الشمل العربي وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وقالت المنقوش في تصريح إعلامي بعد اختتام أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن "الجزائر عودتنا على حفاوة الاستقبال نحن نتعلم منها من ناحية البروتوكولات وحسن الاستقبال والضيافة".

وأضافت المتحدثة، أنه كما عودتنا القيادة الجزائرية بحضورها من ناحية الحكمة والمرونة وفي استيعاب الاختلافات والوصول إلى مناطق توافقية وهو ما عودتنا الجزائر في لم الشمل العربي".

وبخصوص اجتماع مجلس الوزراء العربي، قالت نجلاء إنه تمت مناقشة عديد المواضيع المتعلقة بالأمن القومي العربي، وملفات ليبيا التي تم الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات وإنهاء عهد المراحل الانتقالية، إضافة إلى قضايا سوريا، جيبوتي، الصومال وفلسطين التي قالت انها القضية الكبرى.

وأشارت رئيسة الدبلوماسية الليبية إلى وصول الوزراء العرب إلى قرارات متوازية تحقق مصالح الشعب العربي.