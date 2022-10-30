شدّد وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الأحد، أنّ الجزائر جاهزة لإنجاح القمة العربية التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء.

في أعقاب زيارة تفقّد لمختلف أستوديوهات وفضاءات المركز الدولي للمؤتمرات، أبدى بوسليماني رضاه عن نوعية الاستعدادات تحسباً لاحتضان الحدث الكبير على مستوى القادة.

وأبرز الوزير الإمكانيات العصرية التي وُضعت تحت تصرف الصحفيين الجزائريين والعرب والأجانب، مستدلاً باستعانة المنظمين بشاشات عملاقة لوضع ناشطي الإعلام في أفضل وضع.

وأشار بوسليماني إلى أنّه تحادث مع كثير من الإعلاميين الذين أكّدوا ارتياحهم للترسانة اللوجستية الهائلة المسخّرة لثالث قمة عربية على أرض الجزائر، منتهياً إلى الإعراب عن تفاؤله بنجاح القمة العربية الـ 31.