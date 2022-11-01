بعد لم الشمل الفلسطيني.. ماذا تبقى للقمة؟

لم يكن يثار كل هذا الزخم الإعلامي في القمم العربية السابقة بقدر ما هو جار حول قمة الجزائر، وفي ذلك مؤشر أول على نجاح الجزائر في كسر تلك الصورة النمطية التي ارتبطت بالقمم العربية على أنها مجرد جلسات بروتوكولية لأخذ الصور الجماعية وتبادل التهاني، وثانيا لأن القمة سبقها "إعلان الجزائر" للفصائل الفلسطينية، وكان ذلك تتويجا على أن ما تبقى من جدول أعمال القمة، مهما كان الخلاف حوله، من السهل تحقيق "توافقات" بشأنه حتى وإن عظمت محاولات التشويش عليها.

لقد انطلق الحديث عن قمة الجزائر منذ أشهر عديدة ولم يخفت عن إثارة قلاقل تارة وخلافات تارة أخرى، وفي كل مرة كانت هذه "المناورات"، عكس ما كان يتصوره البعض، تزيد من قيمة وأهمية قمة الجزائر وتغذي الأمل من جديد لدى الشعوب العربية في أن هناك من لا يزال يقاوم من أجل انتصار واسترداد الحقوق العربية المسلوبة. فقد أحيت قمة الجزائر، التي اختير لها تاريخ 1 نوفمبر كدليل على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، أن التضامن العربي والعمل المشترك ليس فعلا تجاوزه الماضي، بل يبقى قائما ومتاحا متى توفرت النيات الخيرة وخلصت النوايا وتراجعت الحسابات والتكتيكات الظرفية، فمثلما هي موجودة في الجزائر التي رفعت تحدي استضافة القمة العربية مثلما هي موجودة في الكثير من الدول العربية التي تؤمن بالمصير المشترك وعوامل الوحدة، بالرغم من نخر سوسة التطبيع قلة قليلة منها. ولذلك فالذين راهنوا على تأجيل قمة الجزائر عن موعدها واختلقوا كل أنواع الأعذار وإطلاق الأخبار الكاذبة للتشويش عليها سقطت كل رهاناتهم وحساباتهم السياسوية في الماء، وكان الجمع العربي قويا كما ونوعا وعلى أكثر من صعيد.

وحتى وإن سعى البعض للنظر في نصف الكأس الفارغ، عن طريق تعديد فقط مستوى تمثيل حضور الملوك والقادة والرؤساء في قمة الجزائر، فتاريخيا كانت الغيابات صفة لصيقة بالمواعيد العربية، وهو أمر يأسف له اليوم وغدا وفي المستقبل، لكن ذلك لم يكن قط معيارا للحكم على نتائج القمة وعلى قدرتها في تحريك المياه العربية الراكدة. وفي هذا السياق يجب الاقتداء بالقمم الإفريقية، فلم يكن يوما عدد الحضور ولا مستوى التمثيل ولا عدد الرؤساء مطروحا لقيمة النتائج الصادرة عنها، لأن قاطرة الدفع إلى الأمام تتصدرها دوما ثلة من الدول والرجال والباقي يسير في الركب، وهو ما يتعين الأخذ به في القمم العربية، خصوصا في ظل التحديات المطروحة في الساحة العربية والإقليمية. ولا غرابة في هذا المجال أن نجد الاتحاد الإفريقي، سواء من خلال اجتماعات الرؤساء والقادة أو من خلال لقاءات هياكله المختلفة، داعما دوما للقضية الفلسطينية ومداوما على استضافة قادتها أكثر من بعض العرب أنفسهم وأكثر تأثيرا في القرارات الدولية من غيره من التجمعات الإقليمية والعربية، وفي ذلك أكثر من سبب على ضرورة مراجعة آليات عمل الجامعة العربية وأهمية إصلاح هياكلها حتى تكون أكثر مصداقية ونجاعة وفعالية، وهو ما دعت إليه الجزائر مرارا، حتى تبقى الجامعة جامعة للم الشمل وليس مكانا لتصفية الحسابات وبث الشحنات.

كانت قمة الجزائر أيضا مميزة عن غيرها، في أنها جمعت الشمل الفلسطيني في مرحلة مفصلية، وراهن البعض على أن الجزائر تجازف في إقدامها على هذه الخطوة، لكن ما تحقق للقضية الفلسطينية من خلال اتفاق وتوافق الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" لم يكن فقط إنجازا مهد الطريق لنجاح القمة العربية، بما أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب، وإنما أيضا ترسيخا لتقليد جديد يجب أن يسبق كل القمم العربية مستقبلا، وهو فسح المجال للشعب الفلسطيني ليناقش قضيته بكل حرية واستقلالية وما على القمة العربية سوى تبني مقترحاتهم بعيدا عن الحسابات الثنائية والاحتكارات المفروضة من هذه الجهة أو تلك. ومن هذا الباب يحسب لقمة الجزائر أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهات "رادارات" العالم، بعدما كادت أن تختفي بسبب ضعف التضامن العربي وتراجعه أمام "هرولة" المطبعين وتواطؤ المتخاذلين والساكتين عن الحق والمصفقين للباطل. لقد عادت القضية الفلسطينية من بوابة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية كقضية مركزية في العمل العربي المشترك وفي رسم كل التحركات العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وهو إنجاز يختصر لوحده نجاح قمة نوفمبر.

إن الجدل المثار هنا وهناك بشأن قمة الجزائر والتساؤلات المطروحة وحتى التشويش والتلفيق وغيرها ليست نقيصة، بل هي دليل آخر أن الجزائر لها تأثيرها وثقلها السياسي والتاريخي، عربيا وإفريقيا وإقليميا، فثمار تحركها إن لم تقطف في الخريف فأزهارها تأتي مع أول ربيع.