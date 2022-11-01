القمة العربية.. نوفمبر جل جلالك فينا

تُفتتح في الجزائر اليوم القمة العربية 31 وسط غياب ثلث القادة العرب عن أعمالها، ومشاركة نحو 14 فقط من زعماء ورؤساء الدول العربية الـ21، بعد إعلان سوريا عدم الحضور.

وفي جدول الأعمال، سيلقي الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الدورة السابقة، كلمة الافتتاح، ليسلم بعدها رئاسة القمة للرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب ما جرت العادة، يعرض الرئيس التونسي ما قامت به بلاده خلال تسلمها لرئاسة القمة العربية.

ومن المنتظر أن يجدد القادة تمسكهم بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ويتغيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن القمة، ليترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد بلاده. كما يغيب ملوك البحرين والأردن وسلطان عمان والمغرب ورئيس الإمارات العربية المتحدة، ورئيس لبنان بسبب حالة الشغور الدستوري.

ويناقش القادة العرب ما لا يقل عن 19 بندا على جدول أعمال القمة، تتناول قضايا تتراوح بين تفعيل مبادرة السلام العربية، ومواضيع سياسية تشمل بشكل خاص فلسطين والعراق والسودان ولبنان والعراق.

وباستثناء سوريا الغائبة عن القمة بسبب تعذر حضورها لغياب الإجماع حول عودتها إلى مقعدها بالجامعة العربية، تذهب أوراق حكومات كل من العراق واليمن والسودان ولبنان وليبيا في اتجاه البحث والتأكيد على الحلول لأزماتها، إذ ترافع جميعها من أجل انخراط أكبر من جانب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، للإسهام في بلورة وتنفيذ حلول عربية وإقليمية تساعد على إنهاء الأزمات التي تمر بها هذه الدول.

إصلاحات وقضايا

في إطار إصلاحات الجامعة العربية، من المتوقع أن تصادق القمة على مقترح جزائري بهذا الخصوص، وذلك بعد تبني اجتماع مجلس الوزراء العرب لها.

وبالنسبة لأداء الأمانة العامة للجامعة والوضعية المالية، ومسيرة الإصلاح في العالم العربي، فمن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تقريرا عن مدى التقدم الذي أُحرز على صعيد تنفيذ قرارات القمم السابقة، وبالأخص قمة تونس.

ملفات غاية في الأهمية تميز الدورة 31، وتحمل أبعادا جيوستراتيجية تتطلب من الدول العربية وقادتها التأقلم معها، ووضع برامج وخطط تحرك مشترك لمجابهتها، بعيدا عن الخلافات الثنائية التي تفاقمت خلال الفترة السابقة بفعل لعبة الأمم الكبرى في العالم.

في الشرق كما في الغرب، هموم المواطن العربي واهتماماته واحدة، وتشترك جميعها في العمل من أجل إسماع الصوت العربي في المحافل العربية، وحجز المكانة اللائقة بالعرب، والإسهام بفعالية في وضع القواعد الجديدة للعبة الأمم، لم لا وكل مقومات ودعائم ذلك متوفرة، تاريخيا وجغرافيا وحتى من ناحية التأثير الاقتصادي والطاقوي.

لقد أبانت الهزات التي ضربت عددا من البلدان العربية، وعلى الرغم من خسائرها المعتبرة، القدرة على الوقوف مرة أخرى، والاعتراف بالأخطاء، والتوجه قدما نحو الإصلاح والتصحيح وأخذ العبرة. ولعل ما يجنيه الغرب من أزمة أوكرانيا بين أقطاب العالم الغربي أبرز دليل على ذلك.

ستكون الجزائر البيضاء إذاً، وعلى مدار أسبوع كامل، عاصمة لمحفل عربي استثنائي، في سياق إقليمي ودولي غير مسبوق، ولا يمكن ارتجاء أي خير منه على القضايا والعلاقات العربية، مهما كانت الحجج واقعية وموضوعية، ومهما تعمقت المشكلات والخلافات التي أدت إلى التنافر بين أنظمة الدول العربية.

ستكون قمة الجزائر النوفمبرية العربية، رغم كل محاولات التقليل من تأثيرها، محطة لمراجعة الذات، شعوبا وحكاما، خاصة أن بوادر نجاحها برزت من الوهلة الأولى. فقد أكدت الدول المحورية حضورها على أعلى مستوى، كما أكدت استعدادها لإنجاح القمة معنويا وماديا، بل وأبدوا عزما غير مسبوق من أجل مناقشة وتبني توصيات ستكون للمرة الأولى محط اهتمام العالم الغربي.

ومن المرتقب أن تشكل أزمة أوكرانيا، وتداعياتها الاقتصادية والطاقوية والأمنية، درسا يجب الاستفادة منه، فقد أسقطت الأزمة المذكورة ورقة التوت عن عورات الغرب، وكشفت الوجه القبيح والتفاني في تبرير "الظلم" بعبارات وشعارات براقة فارغة من أي روح إنسانية.

فقد اكتشف العرب فضائح سياسة الكيل بمكيالين عندما راح يقارن تغطية الإعلام الغربي الرسمي، المدعوم من لوبيات الدوائر الصهيونية العالمية، المتسمة بالحقد ضد الشعوب العربية والتمييز والتشفي في معاناة الدول العربية الواقعة تحت نير المخططات الاستعمارية الجديدة، واحتقار المواطنين العرب، مقابل تضخيم وتهويل ما تعرضت له جاليات أوروبية بفعل الأزمة الأوكرانية، بفعل الترحيل والفرار من الحصار الروسي وهجمات القوات الروسية.

سيكون الأمن الطاقوي واحدا من أبرز الملفات التي سيناقشها القادة العرب، وقبلهم الخبراء ووزراء الخارجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من أجل بلورة تصور لعمل عربي مشترك يهدف إلى التعاطي القومي والإيجابي مع متغيرات السوق، بناءً على الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الاختراق الإسرائيلي والتركي في مجال التنقيب عن البترول والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مقابل التنازع الذي يغذي الأزمة بين مصر وليبيا وينهكهما.

كما سيكون الأمن المائي والغذائي ملفا مستجدا يتطلب من القادة العرب الانتباه والاهتمام والتحرك جماعيا من أجل تجنيب المنطقة العربية الوقوع في أفخاخ القوى العظمى الساعية إلى بناء أقطاب جديدة، والتحكم في أقوات الشعوب بمنطق الاستقطاب والاحتواء والتبعية القسرية لها، مع الدفع إلى زرع مزيد من الفرقة والتشرذم وربما إشعال الحروب بين البلدان العربية، بداعي الدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا، بينما الحقيقة هي الابتزاز والاستغلال، مثلما هو حاصل في بلدان إفريقية عديدة أنهكتها الاضطرابات، بسبب ولاءات لقوى أجنبية تستغل ثرواتها.