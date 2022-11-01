الحياد الإيجابي مبدأ راسخ في السياسة الجزائرية

عدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، مبادئ تطبع السياسة الجزائرية في منظورها للأزمات الداخلية أو الخلافات البينية بين الدول العربية، ولا يخلو موقف رسمي جزائري من تأكيد رفض كل التدخلات الأجنبية والتمسك بضرورة العودة للشعوب من أجل حل التوترات الأمنية والانقسامات السياسية.

في ليبيا، تبنت الجزائر منذ بداية الأزمة موقف الحياد الإيجابي وتمسكت لسنوات بمطلب اللجوء لصندوق الاقتراع، وقد أكدت تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتكررة بوضوح شديد الموقف الجزائري الرسمي حيال مسألة الشرعية في ليبيا، والإسراع بالانتخابات في أقرب الآجال، رافضة تبني البعض لتعدد مسارات الحل السياسي التي تعقد الأزمة وتطيل أمدها.

ويؤكد هذا التوجه أن الجزائر تتبنى نهج الحوار والتفاهم بدل تبني أي مقاربات خشنة مع الضالعين في تلابيب الشأن الداخلي الليبي بكل أبعاد أزمته والحرب فيها، رغم تعديلها الدستوري القاضي بإمكانية إرسالها لوحدات عسكرية للخارج، خصوصا أن الجزائر اليوم حريصة على أن تكون القمة العربية تحت شعار ''لم الشمل العربي'' وسعيها بالخروج من هذه القمة بشيء يتجاوز نمطية القمم العربية في توصياتها وقراراتها.

يستند الموقف الجزائري من الأزمة الليبية إلى جملة من المبادئ المستمدة من العقيدة الأمنية التقليدية التي ورثتها الجزائر، منذ الاستقلال، وتقوم هذه العقيدة على مجموعة من "اللاءات"، أبرزها لا لانتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، ولا للتدخل الأجنبي في الصراعات الداخلية، ولا للخيار العسكري لتسويتها، ولا لتدخل الجيش خارج حدود البلاد.

وتنتهج الجزائر سياسة الحياد الإيجابي منذ استقلالها، فهي تقف دوما في الوسط عندما تكون هناك نزاعات بين الدول، وكثيرا ما كانت مواقفها الدبلوماسية مزعجة، خاصة عندما تعلق الأمر ببعض التحالفات التي حصلت هنا وهناك ضد دولة عربية ما، ورفضت الجزائر دوما المشاركة في تلك الحروب التي كانت مبرراتها غير مقنعة بالنسبة لها.

خلافا لمعظم الدول العربية، أبدت الجزائر رفضها الشديد للعملية العسكرية "عاصفة الحزم" في اليمن منذ انطلاقها، حيث قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في أول يوم للحملة الجوية، إن "الجزائر لن تشارك في عملية عاصفة الحزم العسكرية ضد معاقل الحوثيين''، كما نبه إلى أن "الحوثيين هم طرف أساسي في المعادلة السياسية اليمنية، لذلك فإن الجزائر تركز على ضرورة إجراء حوار سياسي.

رغم رفضها "عاصفة الحزم" أدانت الخارجية الجزائرية بأشد العبارات كل الهجمات التي طالت أراضي السعودية والإمارات والتي كان مصدرها اليمن واعتبرتها "أعمالا إرهابية".

وفي سوريا، تميزت مواقف الجزائر عن الدول العربية، وكان أول موقف جزائري صريح وعلني ومفاجئ للدول التي كانت في صف العداء المطلق للدولة السورية، هو موقف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في عام 2016، والذي اعتبر فيه أن "الجيش السوري استرجع مدينة حلب من الإرهابيين"، فكان أول مسؤول عربي يصف المعارضين السوريين في حلب بالإرهابيين.

ومن مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، التعامل مع الأنظمة بغض النظر عن طبيعتها. وبالتالي، فهي تفضل التعامل مع الدولة السورية التي تعتبر أنها ما زالت تملك الشرعية، وهذا ما يفسر اعتراض الجزائر على أن تشغل المعارضة السورية كرسي النظام الشاغر في الجامعة العربية.

وتعمل الجزائر اليوم على إدراج مشروع قرار في مخرجات القمة العربية من أجل إرجاع سوريا للجامعة العربية، وقد أكد رئيس الجمهورية أن كل ما تعرضت له سوريا هو بسبب موقفها الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.

ظلت الجزائر دوما محايدة، ولم يكن تدخلها في الأزمات العربية إلا في سياق جهود الوساطة أو التوفيق والمساعي الحميدة لتقريب الرؤى بين أطراف النزاع، وهو ما يؤكده دور الجزائر الذي كان حاسما في إنهاء اقتتال الإخوة في لبنان وذلك عبر اتفاق الطائف الشهير، وبفضل سياستها المسالمة استطاعت الجزائر فرض نفسها كلاعب فعال في الساحة الدولية والإقليمية وكسبت احترام الجميع، نتيجة عدم التورط مع أي طرف بحكم سياستها الخارجية المبنية على عقيدة الحياد الإيجابي.