الرئيس التونسي يشيد بمقاربة الجزائر في لم الشمل العربي

أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء بالمقاربة الجزائرية "الصحيحة والتاريخية" في لم الشمل العربي، داعيا إلى معالجة أسباب التفرقة التي يعيشها العرب.

وعبر قيس سعيد في تصريح صحفي قبيل افتتاح أشغال اليوم الثاني من القمة العربية بالجزائر عن قناعته بأن المقاربة التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للم شمل العرب "صحيحة وتاريخية"، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تبادر فيها الجزائر بتوحيد الصف العربي".

ودعا الرئيس التونسي بالمناسبة إلى معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التفرقة في الوطن العربي، مشددا على أن مقاربة الرئيس تبون للم الشمل العربي "يمكن أن تكون منعرجا في تاريخ البلاد العربية".

واسترسل قائلا: "الجميع يعرف أسباب التفرقة ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة ما لم نعالج هذه الأسباب ونتفاوض مع الجميع، مجتمعين لا متفرقين".