محادثات حول تعليم الإنجليزية في المعاهد التابعة لوزارة الثقافة

أجرت وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء محادثات مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الجزائر آن واردل، بخصوص الشراكة الثقافية بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة أن مولوجي استقبلت السفيرة واردل بمقر الوزارة بحضور إطارات من الطرفين ، حيث تم خلال المحادثات استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وكذا سُبل ووسائل تعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين.

المحادثات شملت العلاقات الثنائية في مجال التكوين حول تسيير المواقع الأثرية واستغلالها، ترميم المخطوطات عن طريق إقامة تعاون وتبادل مع المكتبة الوطنية الجزائرية، وكذا إقامة شراكة فنية تخص ذوي الاحتياجات الخاصة من المبدعين والموهوبين في قطاع الثقافة والفنون، حسب ذات المصدر.

كما شملت المحادثات أيضا سبل تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس التكوينية والمعاهد العليا التابعة لوصاية الوزارة، وتم في هذا الصدد، وفقا البيان، تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تجسيد هذه المشاريع.