استهداف ناقلة نفط صهيونية

تعرضت ناقلة نفط لقصف صاروخي قبالة الساحل العماني مساء الثلاثاء، مما سبب أضرارا طفيفة بجسم الناقلة، وفق ما نقلت "بي بي سي".

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات بشرية، كما لم يحدث تسرّب من الشحنة التي كانت تحملها الناقلة باسيفيك زيركون، بحسب ما أعلنت الأربعاء إدارة الناقلة في شركة إيسترن باسيفيك للملاحة.

وتعود ملكية إيسترن باسيفيك، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إلى الملياردير صهيوني عيدان عوفر.

وقالت إيسترن باسيفيك إنها تحقق في الحادثة التي وقعت على مسافة نحو 245 كيلومترا قبالة الساحل العماني.

وأضافت شركة الملاحة: "التقارير المبدئية تشير إلى أن الناقلة ... تعرضت لقصف صاروخي ... وقد لحق بجسم السفينة ضرر طفيف، لكن لم يحدث تسرّب لشحنة الزيت التي كانت تحملها، كما لم تتسرب مياه إلى داخل السفينة".

وكان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكنز صرّح في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء، بأنهم على علم بوقوع حادث في خليج عمان يتعلق بناقلة تجارية، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وشهدت مياه الخليج خلال الأعوام الأخيرة وقوع هجمات على ناقلات، وسط ازدياد حدة التوترات الإقليمية مع إيران.