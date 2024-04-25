لحظة انقلاب سيارة الوزير الصهيوني المتطرف بن غفير

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أصيب وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بجروح في حادث سير وقع اليوم الجمعة بمدينة الرملة قرب موقع عملية طعن.
عاجلانقلاب سيارة بن غفير ونقله إلى المشفى بحالة متوسطة!!— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 26, 2024
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ونقلت "الجزيرة" عن هيئة البث الرسمية قولها أن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، فيما قالت القناة 12 إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.
ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.
تغطية صحفية: فيديو جديد..— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2024
لحظة انقلاب مركبة "بن غفير" بعد خروجه من مكان عملية الرملة، ما أدى لإصابته مع ابنته وحارسه وسائقه. pic.twitter.com/Zof9IcJgOI
وتم نقل الوزير الصهيوني إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.
وكانت هيئة البث العبرية قالت إن صهيونية أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة.