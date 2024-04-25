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لحظة انقلاب سيارة الوزير الصهيوني المتطرف بن غفير

26 افريل 2024 ()

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أصيب وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بجروح في حادث سير وقع اليوم الجمعة بمدينة الرملة قرب موقع عملية طعن.

ونقلت "الجزيرة" عن هيئة البث الرسمية قولها أن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، فيما قالت القناة 12 إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.

ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

وتم نقل الوزير الصهيوني إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

وكانت هيئة البث العبرية قالت إن صهيونية أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة.

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