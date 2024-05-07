أبو عبيدة يكشف مصير أسيرة صهيونية

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فاينشتاين (70 عاما) متأثرة بإصابتها في قصف نفذه الاحتلال في قطاع غزة قبل شهر.

وقال أبو عبيدة، في بيان عبر تليغرام اليوم الثلاثاء، إن الأسيرة فاينشتاين توفيت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر -لم يكشف عن هويته- إثر قصف الاحتلال للمكان الذي كانا محتجزين فيه قبل شهر.

وأوضح أنها لقيت مصرعها لاحقا "لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أن نفس الأسيرة الصهيونية أصيبت قبل ذلك بجراح بالغة في السابع من أكتوبر الماضي، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع ثم أعيدت بعد تعافيها إلى مكان الاحتجاز.