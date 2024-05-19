مجزرة جديدة للاحتلال في غزة

أعلن، اليوم الأحد، مستشفى في وسط قطاع غزة أن غارة صهيونية استهدفت منزلا في مخيّم النصيرات للاجئين، أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل. وأفاد المستشفى، في بيان، بـ "وصول 20 ضحية وعدد من الإصابات جراء قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد شمال مخيّم النصريات وسط قطاع غزة".

وبحسب شهود، وقعت الغارة حوالى الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل) وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من شمالي قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومين والقوات الصهيونية التي تحاول التوغل.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.386 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.