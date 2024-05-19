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العالم

مظاهرة مؤيدة للرئيس سعيد وسط العاصمة تونس

19 ماي 2024 ()

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تجمع المئات من مؤيدي الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، لتأكيد دعمهم لمسار الرئيس سعيد .

ورفع المتظاهرون الذين قدموا من ولايات مختلفة ، لافتات تدافع عن السيادة الوطنية لتونس وتشدد على رفض أية تدخلات أجنبية ، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ، ورفعت لافتة " نعم للمحاسبة، لا للتدخل الأجنبي" و "الشعب يريد سيادة وطنية".

وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من تحالف "مواطنون أنصار الوطن"، وقال المتحدث باسم التحالف سهيل النمري، إن الخروج في هذه الوقفة احتجاجية تأتي تنديدا بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس.

 

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