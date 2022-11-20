أنفانتينو "حطها في القووووول "

"ما فعله الأوروبيون منذ 3000 سنة، يجب أن نعتذر عنه طيلة 3000 سنة قادمة"، هكذا حطها رئيس الفيفا أنفانتينو في "القووول"، كأول هدف في مونديال قطر قبل بدايته.

يأتي ذلك في وقت أقيمت الدنيا على رأس قطر فقط لأن مشاريع البنية التحتية تسببت في وفاة عمال مهاجرين (قرابة 6500 عامل وهو رقم غير مؤكد)، فهل أبادت قطر شعوب بأكملها مثلما فعلته فرنسا في الجزائر وألمانيا في ناميبيا وبلجيكا في الكونغو وإيطاليا في ليبيا والقائمة طويلة، حتى تحاسب بهذا السيل من الانتقادات، بينما الحقيقة مثلما قال رئيس الفيفا "قبل إعطاء دروس أخلاقية للآخرين، هذه الدروس الأخلاقية ما هي إلا نفاق".

تطالب الدول الأوروبية من قطر على خلفية احتضانها لمونديال كرة القدم، أن تغيّر جلدها وهويتها وعقيدتها في مدة قياسية (28 يوما المدة التي يستغرقها المونديال)، لتصبح بلدا يحلل المثلية والشواذ وشرب الخمر، وأيضا بلدا لا يرفع فيه صوت الأذان في مآذن مساجدها ولا تزال القائمة طويلة من المطالب والرغبات التي يتعيّن الاستجابة لها حتى ترضى عنها أوروبا الاستعمارية. هل بمقدور قطر أن تنقلب كل هذا المنقلب، حتى وإن أرادت، في ظرف زمني قياسي، فقط من أجل هذا الجلد المنفوخ، وذلك حتى يتوقف هؤلاء عن البحث عن القمل في رأس الفرطاس، كم يقول المثل الشعبي.

لقد وضع رئيس "الفيفا" لأول مرة عن وعي ودون أي إكراه، أصبعه على الحقيقة التي يراد نكرانها، مع سبق الإصرار والترصد، في أن ما فعله الاستعمار الأوروبي ماضيا وحاضرا في حق شعوب الجنوب طيلة قرون من الزمن، ليس فقط لا مجال لمقارنتها مع ما اقترفته فرضا دولة قطر في حق العمال المهاجرين، حيث يراد إدانتها على وفيات في قطاع البناء والأشغال العمومية المصنّف من قبل منظمة العمل الدولية بأنه القطاع الأكثر تعرضا لحوادث العمل في العالم، وإنما لأن ما اقترفته جيوش أوروبا في حق شعوب إفريقيا وآسيا بمعية العرب وأمريكا الجنوبية، لا يمكن أن يغتفر حتى لو استغفر لها مليون مرة في اليوم.

لكن رغم كل تلك الفظائع والجرائم والإبادة التي قامت بها جيوش أوروبا طيلة عقود وعقود من الاستعمار والتي ما زالت آثارها ماثلة للعيان وغير قابلة للنسيان، والمصنفة ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، غير أنه لم يسمع للأصوات التي تنادي اليوم دون أدنى خجل بإدانة قطر، بإدانة صريحة للاستعمار الغربي، وبالاعتذار وتعويض الضحايا، مثلما يطلب من قطر تعويض العمال المهاجرين ضحايا حوادث العمل بها.

لن نقول مثلما ذهب إليه رئيس الفيفا، هل هناك نفاق أوروبي أكثر من هذا، بل هل توجد "صحانية وجه" أكثر من هذه التي نسمعها من قبل من نصّبوا أنفسهم حماه لحقوق الإنسان دون غيرهم، ولكن في التعامل معها بمكيالين، فالذين تقتلهم إسرائيل في فلسطين يوميا وأغلبيتهم أطفال، يدرجون من قبل هؤلاء ضمن حق دولة الكيان في الدفاع عن النفس وليسوا ضحية الاحتلال والتعدي على الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية.

وإذا كان من اللازم محاسبة قطر، فالأولى أيضا أن يقوم هؤلاء، من باب الإنصاف فقط، الضغط على دولهم وحكوماتهم لدفعها إلى الاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار، كل جرائم الاستعمار دون استثناء. وثانيا تقديم التعويضات المالية المناسبة لكل الضحايا في الجزائر وليبيا والسنغال ومالي والكاميرون وناميبيا وجنوب إفريقيا وأنغولا ونيجيريا وفيتنام والعراق والقائمة طويلة جدا، وعندها فقط يحق لكم محاسبة قطر وغيرها من الدول على حقوق إنسان اغتصبتموها لـ3000 سنة، مثلما اعترف بذلك رئيس "الفيفا" أمام أنظار العالم في أكبر محفل كروي عالمي، وهو أول هدف "قوووول" في هذا المونديال .