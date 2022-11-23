بعجي يدعو الفلسطينيين للاستلهام من تجربة جبهة التحرير

ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنازل عن عدة البروتوكولات في سبيل إنجاح الحوار الفلسطيني الذي ترعاه الجزائر، وذلك لأنه مناضل ومؤمن ومقتنع بعدالة القضية الفلسطينية.

وأفاد بعجي، خلال استقباله وفدًا عن حركة حماس، اليوم، بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، أن الجزائر موقفها واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللقاء جاء لاستعراض الوضع في فلسطين وما يجري فيها من تعسف واعتداءات وحرب نفسية، مؤكدا على أن الجزائر تدعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل للحفاظ على ممتلكاته وهويته، ضد محاولات الطمس.

ووجّه الأمين العام، ضيوفهَ للاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني، في توحيدها العمل الثوري بشقّيه السياسي والعسكري، وقضائها على مختلف الاتجاهات والاجتهادات تجاه المستعمر الفرنسي، في سبيل توحيد قيادة الثورة الممثلة للشعب الجزائري.

من جانبه، جدد الوفد الفلسطيني الشكرَ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل "ما قدّمه ويقدمه للقضية الفلسطينية"، منوّهين بالموقف الجزائري حكومةً وشعبا، الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي يمثل كل الشرفاء في العالمين العربي والإسلامي.

وأفاد رئيسُ وفد حركة حماس زاهر جبارين في تصريح صحفي مشترك مع بعجي، أنهم " لا يذكرون أن قام رئيس عربي أو إسلامي بدور شخصي من أجل مصالحة الفصائل الفلسطينية، مثلما قام به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى أنهم في فلسطين يعلمون على تدريس أولادهم ومناضليهم ومحاربيهم على الثورة الجزائري.

ودار، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام الوطنية، حديثٌ عن سر الترابط بين الجزائريين والفلسطينيين منذ الحروب الصليبية، وكذا تاريخ الهجرات الجزائرية لفلسطين، وما عقب ذلك من تجذر للعائلات الجزائرية في مختلف ربوع فلسطين.

وبالنسبة لتشكيلة الوفد الفلسطيني من حركة حماس، فتكونت من زاهر جبارين كرئيس للوفد، وعضو المكتب السياسي للحركة و مسؤول مكتب الشهداء و الأسرى فيه و نائب رئيس الحركة في إقليم الضفة وأيضا عبد الحكيم حنني، عضو قيادة الحركة في إقليم الضفة وأسامة حمدان، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية ومحمد عثمان، ممثل حركة حماس في الجزائر.