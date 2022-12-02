ألمانيا خارج المونديال (فيديو)

أقصيت ألمانيا من الدور الأول في حين تأهلت إسبانيا رغم خسارتها أمام المنتخب الياباني، هذا الأخير تأهل في المرتبة الأولى.

للمرة الثانية على التوالي يقصى منتخب "المانشافت" من الدور الأول في كأس العام، فرغم فوز رفاق نوير على كوستاركيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، غير أنهم أقصوا بعد أن أحدث منتخب الساموراي المفاجأة بتغلبه على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ما جعله يتأهل في المرتبة الأولى وإسبانيا في المرتبة الثانية.

كما هي المرة الأولى منذ 1938 تخرج ألمانيا من مونديال دون تسجيل أي فوز.

يذكر أن اليابان قهر اقوى المنتخبين في هذه المجموعة بعد فوزه على ألمانيا في الجولة الأولى.

هذه النتائج يترتب عنها مواجهة نارية بين إسبانيا والمغرب، واليابان وكرواتيا.

ملخص لقاء ألمانيا - كوستاريكا: