ملعب "974" يودع المونديال

خرج ملعب "974" من الخدمة بشكل رسمي مودعا المونديال، بعدما استضاف آخر مبارياته أمس الإثنين بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم في قطر.

وتأهل منتخب السامبا إلى الدور ربع النهائي ليلتقي كرواتيا الجمعة المقبل، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

وسمي استاد "974" بهذا الاسم نظرا لأنه بني بالعدد ذاته من حاويات السفن، كذلك فهو يشير إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر.

وافتتح الملعب في أواخر نوفمبر 2021 واستضاف وقتها بعض مباريات كأس العرب، ليفتح أبوابه لاحقا أمام مباريات المونديال ويستضيف مواجهات أبرزها بين فرنسا والدنمارك، والبرازيل وسويسرا، وبولندا والأرجنتين.

ويخطط القطريون لاستخدام المساحة المقام عليها في بناء مركز حيوي للأعمال، ومرافق تطل على الواجهة المائية، فيما سيتم تفكيك حاويات الشحن والمقاعد وتقديمها كمساعدة إلى الدول الأقل نموا في العالم.