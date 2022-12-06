الفيفا" ترّد على احتجاج فرنسا

" رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الفرنسي ضد قرار عدم احتساب هدف أنطوان غريزمان، الذي سجله في شباك تونس بالمباراة التي خسرها الفريق بهدف دون رد الأسبوع الماضي.

وظن غريزمان أنه سجل هدف التعادل بعد تقدم تونس بهدف وهبي الخزري، حينما سدد كرة في الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورغم ذلك وبعد احتفال اللاعبين بالهدف وإطلاق صافرة نهاية المباراة، قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ورغم ذلك فإن "فيفا" أكد في بيان له أنه لن يبحث في الأمر أكثر من ذلك وأكد:" رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد الفرنسي بخصوص مباراة تونس وفرنسا".

وجاء إلغاء الهدف بسبب تسلل مهاجم أتلتيكو مدريد، حينما تسلم التمريرة من أوريلين تشواميني لاعب الوسط، والتي ساعده فيها مدافع تونس.