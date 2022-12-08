غربال حكما رابعا لهذه لمواجهة

عين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، حكما رابعا لمباراة كرواتيا-البرازيل، المقررة يوم غد الجمعة بملعب المدينة التعليمية، بداية من الساعة الـ 16:00سا، لحساب الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 (20 نوفمبر الى 18 ديسمبر)، حسبما أفادت به الاتحادية الدولية للعبة (الفيفا) عبر حسابها الرسمي على" تويتر".

وأوضح بيان "الفيفا" أن هذه المواجهة، ستدار من قبل الحكم الرئيسي الإنجليزي ميشال أوليفيي، بمساعدة ساتوار بوورت وغراي بيسويك.

ومعلوم، ان الحكم الدولي الجزائري غربال (37 سنة)، كان قد عين كحكم رئيسي في مرحلة المجموعات في مقابلتين، هولندا-الإكوادور (1-1) وأستراليا – الدنمارك(1-0).

وبالإضافة إلى كرواتيا والبرازيل، سيعرف برنامج يوم غد الجمعة مواجهة دور ربع نهائي ثانية بين هولندا والأرجنتين بملعب لوسيل بداية من الساعة الـ 20:00سا، وقد أسندت هذه المقابلة لثلاثي تحكيم إسباني بقيادة انتونيو ماتو بمساعدة بوسيبريان وروبارتو دياز. أما الحكم الرابع فهو الجنوب إفريقي فيكتور ميغال دي فيرتاس غوميز.

جدير ذكره أن الصافرة الجزائرية كانت ممثلة في مونديال 2018 بروسيا بالحكم الرئيسي مهدي عبيد شارف والحكم المساعد عبد الحق ايتشعلي.