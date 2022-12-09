صدمة في البرازيل (فيديو)

فجر المنتخب الكرواتي، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى أحد أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم 2022.

وتجاوز نائب بطل العالم نظيره البرازيلي في مقابلة ربع النهائي على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، عن طريق ضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وسيطر "السيليساو" على أغلب فترات التسعين دقيقة وضيع المهاجمون فرصا سانحة وسط تألق كبير لحارس الخصم والدفاع الذي صمد إلى غاية نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وواصل أشبال المدرب تيتي سيطرتهم في الأشواط الإضافية والتي ترجمت بهدف رائع عن طريق النجم نيمار بعد عمل جماعي مميز في الدقيقة 105+1.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر نهاية المقابلة بتأهل زملاء كاسيميرو إلى المربع الذهبي، عدل بيتروفيتش النتيجة في الدقيقة 116 بعد هجمة عكسية مثالية قادها بيريسيتش.

ولجأ المنتخبان بعدها إلى ضربات الجزاء التي حسمت المواجهة لزملاء مودريتش بنتيجة 4-2 وسط فرحة المناصرين الكروات وخيبة كبيرة لزملاء نيمار الذين انهاروا في وسط الميدان، في حين أصيب محبو منتخب "السامبا" في مختلف أنحاء العالم بصدمة كبيرة.

وبهذا يبلغ المنتخب الكرواتي المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، حيث وصل إلى نهائي النسخة السابقة، فيما فشل المنتخب الأكثر تتويجا بكأس العالم في تجاوز ربع النهائي للمرة الثانية تواليا وبالتالي عدم استرجاع اللقب الضائع منذ سنة 2002.