التحذير من انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في الجزائر

أكد عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا البروفيسور رياض مهياوي، اليوم الأحد، أن الوضعية الوبائية مستقرة من خلال الرصد اليومي ومؤشراته غير أنه مع تسجيل حالات الأنفلونزا الموسمية يبقى إتباع الإجراءات الوقائية ضروري تحسبا لأي طارئ خاصة مع انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في عدة دول في العالم .

ودعا البروفيسور مهياوي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات الهوائية مبرزا في السياق ذاته انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في 65 دولة في العالم .

وأوضح المتحدث في السياق ذاته أنه هناك عزوفا للمواطنين عن إجراء الكشف عن فيروس كورونا معتبرا أن السبب في ذلك نقص حدة هذا الوباء وأعراضه مضيفا أنه من الصعب العودة مجددا إلى إتباع إجراءات الوقاية كارتداء القناع الواقي وغيرها من الاحتياطات التي كنا نتبعها خلال فترة الجائحة غير أنها تبقى ضرورية وأمر لا بد منه.