اعتماد كريم ثوري لعلاج تصبغات الجلد بنسبة 90%

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن علاج جديد لمرض البهاق، حقق نتائج ثورية لدى البالغين والأطفال على السواء، ليعتبر هذا الكريم الموضعي هو الأول من نوعه للمرض الذي يصيب الملايين عالمياً.



علاج جديد لمرض البهاق



منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الموافقة الطبية على استخدام كريم Opzelura، الذي تنتجه شركة Incyte ليُستخدم لعلاج البهاق المفصلي لدى البالغين، بالإضافة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وأكثر.



ويعتبر هذا الكريم الموضعي أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وذلك في يوليو/تموز 2022، وفقاً لموقع Pharmaceutical Technology المهتم بمواضيع الأدوية والتركيبات العلاجية.



استخدام علاج البهاق الجديد



تمت الموافقة على العلاج الجديد لاستخدامه بشكل موضعي ومستمر على البقع غير المصبغة من الجلد، إذ يستخدم مرتين يومياً، لمدة قد تصل لأكثر من 24 أسبوعاً، وذلك لحين بدء الحصول على نتيجة، لكن لا يجب استخدامه على أكثر من 10% من مساحة سطح الجسم.



وقد أُجريت التجارب التي أتت بنتائج إيجابية على أكثر من 600 شخص مصاب بالبهاق غير المفصلي، عمرهم 12 عاماً أو يزيد، وبعد 24 أسبوعاً حقق نحو 30% منهم تحسناً في لون بشرتهم بنسبة وصلت إلى 75% على الأقل، في المناطق المصابة بالبهاق، وفي الأسبوع الـ52، حقق ما يقرب من 50% من الأشخاص تحسناً بقدر أكبر وصل إلى 90%.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Incyte هيرفي هوبينوت: "الحصول على الموافقة لاستخدام علاج أوبزيلورا، تقدم شركتنا علاجاً للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية العالية، والذين لم يكن لديهم سابقاً علاجات معتمدة".



إذ تشير التقديرات إلى إصابة 1: 2% من سكان العالم بالبهاق، ويصيب جميع أنواع البشرة، وإن كان يبدو أكثر وضوحاً مع أصحاب البشرة الداكنة، لكنه ليس مرضاً مميتاً أو معدياً.





