هذا هو حكم نهائي المونديال

كشفت الاتحادية الدولية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الحكم الذي سيدير نهائي كأس العالم 2022 بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.

وأعلنت "الفيفا" أن على أحد حساباتها الرسمية في "تويتر" أن الحكم البولندي، سيمون مارسينياك، سيدير المقابلة المنتظرة على ملعب لوسيل في الدوحة، الأحد المقبل.

وسيكون سيمون مارسينياك أول حكم بولندي يقود نهائي كأس العالم وسيساعده مواطناه باوي سوكولنيكي وتوماس ليستكيويتش،.

وأدار الحكم المذكور مقابلتين في كأس العالم الحالية، الأولى بين فرنسا والدنمارك في دور المجموعات (2-1 للفرنسيين) والثانية جمعت الأرجنتين بأستراليا في ثمن النهائي (2-1 لزملاء ميسي).

ويتذكر الجزائريون جيدا هذا الحكم الذي أثار جدلا كبيرا في نصف نهائي كأس العرب بين "الخضر" والبلد المضيق قطر السنة الماضية، بعدما أضاف 19 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع.

من جهة أخرى، تم تعيين طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم لإدارة مقابلة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا بعد غد السبت.