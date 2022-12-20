حملة في مصر ضد سعد لمجرد

يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد حملات لمنعه من إحياء حفل في مصر للمرة الثالثة وذلك علي خلفية أزمته الشهيرة والاتهامات التي وجهت له في قضايا اغتصاب.

وعلي الرغم من عدم ترويج سعد لمجرد للحفل المقرر إقامته في شرم الشيخ ضمن احتفالات رأس السنة إلا أن الصفحات المعنية بحقوق المرأة والفتيات في مصر بدأت حملتها من أجل إلغاء الحفل. وبدأت الحملات من صفحة Speak up والتي قادت من قبل حملة لمنع إذاعة حلقة برنامج سعد لمجرد، منتقدة محاولة سعد لمجرد إحياء حفل في مصر.

وكان سعد لمجرد واجه نفس الحملات في عام 2020 بعد الإعلان عن حفل له في مسرح Cairo Show وهو ما دفع الإدارة إلي إلغاء الحفل، وتجدد الأمر في أكتوبر 2021 بعد عرض برومو حلقة له في برنامج سهرانين إلا أنه بعد تلك الحملات تم حذف الإعلان بشكل مفاجئ من منصات القناة، وبرنامج “سهرانين” علي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تلك الحملات الرافضة لوجود سعد لمجرد في مصر جاءت بعد اتهامات له عام 2016، بدعوي قضائية بتهمة الاغتصاب في فرنسا وعادت القضية للواجهة مرة أخرى، في مارس عام 2021، عندما قررت محكمة الاستئناف الفرنسية، إعادة الملف مجددا إلي محكمة الجنايات، وإلي الآن لم يتم إدانة سعد لمجرد بشكل رسمي.