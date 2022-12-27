نصف ملعقة من زيت الزيتون تحميك من هذه الأمراض

توصلت دراسة حديثة إلى أن استبدال الزبدة والدهون المشبعة بزيت الزيتون يمكن أن يحسّن الصحة، ويطيل من العمر الافتراضي لسنوات.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والرئة وألزهايمر والسرطان.

وقالت مؤلفة الدراسة والباحثة في كلية "تي إتش تشان للصحة العامة" في جامعة هارفارد مارتا جواش فيري إن "تبني نظام غذائي قوي ووقائي عملية معقدة، إلا أن إدخال زيت الزيتون لنظامنا مهم جدا".

وأضافت "عندما نكون بحاجة إلى الاهتمام بجودة النظام الغذائي وأسلوب الحياة، فإن المفتاح هو إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي كبديل للدهون غير الصحية الأخرى"، حسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأضافت جواش فيري"يحتوي زيت الزيتون على عناصر مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة". ويتميز زيت الزيتون بغناه بالعناصر الغذائية الصحية مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول والفيتامينات، بالإضافة إلى الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة.

وتضمنت الدراسة تحليل بيانات 90 ألف شخص لم يكونوا مصابين بأمراض القلب والسرطان في بداية الدراسة في عام 1990. وكان المشاركون الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في اليوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب القاتلة بنسبة 19 بالمائة، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17 بالمائة، وخطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 29 بالمائة، ونسبة 18 بالمائة بالنسبة لفرصة لتطوير مرض رئوي قاتل.