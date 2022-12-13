الماء يبطئ الشيخوخة ويطيل العمر

إن تناول كمية كافية من الماء هو أمر مهم لوظائف الجسم اليومية، مثل تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على صحة البشرة والجلد.



لكن شرب كمية كافية من الماء يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وانخفاض خطر الوفاة مبكرًا أو انخفاض خطر أن تكون أكبر سنًا بيولوجيًا من عمرك الزمني، وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة ونشرها موقع شبكة CNN الإخبارية الأميركية نقلًا عن دورية eBioMedicine.



في هذا الشأن، قالت ناتاليا ديميتريفا، الباحثة في الدراسة من مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية في المعهد القومي للقلب والرئة والدم، أحد أقسام المعاهد الوطنية الأميركية للصحة: "تشير النتائج إلى أن الترطيب (تناول كمية مناسبة من الماء) يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويطيل حياة خالية من الأمراض".



كما قال الباحثون في الدراسة إن معرفة التدابير الوقائية التي يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة هو "تحد كبير للطب الوقائي"، حيث يمكن أن يساعد إطالة العمر الصحي في تحسين نوعية الحياة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية أكثر من مجرد علاج الأمراض.



هذا وتوصي الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب النساء باستهلاك 2.7 لتر من السوائل يوميًا، والرجال 3.7 لتر يوميًا.



كما تشمل هذه التوصية جميع السوائل والأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات والشوربات. نظرًا لأن متوسط نسبة تناول الماء من السوائل إلى الأطعمة يبلغ حوالي 80:20، فإن هذا يعادل الكمية اليومية من 9 أكواب للنساء و12 كوب للرجال. مع ملاحظة ضرورة أن يراجع الأشخاص، الذين يعانون من ظروف صحية، طبيبهم حول كمية السوائل المناسبة لهم.